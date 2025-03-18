PUBG prépare sa plus grosse évolution en 2025, avec de nouvelles consoles, un mode Créatif et des animaux

PUBG s'apprête à prendre un nouveau virage stratégique en 2025, promettant des changements majeurs pour les joueurs et une expérience de jeu plus immersive que jamais.
Sorti en 2017, PUBG
continue de se réinventer chaque année pour garder sa communauté active et engagée, et ne pas sombrer comme le font tant d'autres jeux. KRAFTON vient de dévoiler sa feuille de route ambitieuse pour 2025
, promettant de moderniser le jeu grâce à un passage vers la nouvelle génération de consoles, tout en intégrant davantage les joueurs à travers un nouveau projet UGC (User-Generated Content), autrement dit du contenu créé par (et pour) les joueurs.
Transition vers les consoles actuelles et arrivée de l'UGC
L'un des changements les plus attendus par la communauté est l'arrivée prévue de PUBG sur les consoles de génération actuelle nativement (PlayStation 5 et Xbox Series
) dès la fin de l'année 2025. Ce changement majeur permettra une amélioration significative des performances, avec des graphismes plus fins, des temps de chargement réduits et une expérience de jeu plus fluide. Actuellement, c'est une version old-gen qui est proposée, loin des standards et ne profitant pas de la puissance de la PS5 et la Xbox Series.
Autre nouveauté clé : l'arrivée du projet UGC
. Grâce à cette initiative, les joueurs pourront concevoir et partager leurs propres expériences
, à commencer par un nouveau mode inspiré du Team Deathmatch (TDM) dans les parties personnalisées. À l'image de Fortnite
, qui s'est inspiré de Roblox
.
Ce projet UGC offrira aux joueurs une liberté créative jamais vue auparavant dans PUBG. Les joueurs pourront créer, partager et profiter de leurs propres expériences.
Améliorations tactiques et nouveau système de rang
Parmi les nombreuses autres nouveautés prévues pour cette année, PUBG
va également bénéficier d'une refonte complète de son système de classement, avec une mise à jour importante attendue dès le mois de juin. Celle-ci vise à rendre la progression dans les rangs plus gratifiante et cohérente.
Côté gameplay, les joueurs pourront profiter de nouvelles mécaniques stratégiques :
- Une IA améliorée pour des bots plus réalistes et stratégiques, capables de réagir intelligemment à l'évolution de la zone bleue ou de lancer des fumigènes pour couvrir leur progression.
- Des armes inédites, des véhicules supplémentaires et des objets interactifs comme des terrains destructibles sur les cartes Taego, Miramar et Erangel.
- Une météo dynamique qui inclut désormais un cycle météorologique plus réaliste, ainsi qu'une nouvelle IA pour la faune, ajoutant encore plus d'immersion.
Renforcement massif de la lutte anti-triche
Pour assurer une expérience équitable, KRAFTON accentuera ses efforts dans la lutte contre la triche avec des nouvelles technologies de détection avancées, utilisant notamment des systèmes de sécurité améliorés et des mécanismes proactifs pour mieux protéger les comptes joueurs. De nouvelles mesures préventives sont également prévues pour réduire les risques liés au piratage.
Refonte des cartes classiques et terrain destructible
Plutôt que de proposer une carte totalement inédite, KRAFTON prévoit une refonte majeure des cartes emblématiques comme Taego, Miramar et Erangel
, intégrant une mécanique très attendue par les joueurs : le terrain destructible
. Cette fonctionnalité intégrée l'an dernier changera radicalement les approches tactiques, permettant aux joueurs de façonner eux-mêmes le champ de bataille.
Enfin, pour renforcer encore davantage l'immersion, des animaux dotés d'une IA réaliste feront leur apparition sur ces cartes
, offrant une profondeur supplémentaire à l'expérience.
Cette feuille de route ambitieuse promet une année intense pour PUBG, qui continue de se réinventer pour satisfaire sa vaste communauté. Les joueurs pourront découvrir progressivement toutes ces nouveautés dès juin 2025 avec une refonte complète du système de rang, avant l'arrivée des plus gros changements prévus pour la fin d'année.
Pour rappel, PUBG est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
en free-to-play.
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