PUBG prépare sa plus grosse évolution en 2025, avec de nouvelles consoles, un mode Créatif et des animaux

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) est un jeu vidéo multijoueur de type Battle Royale, développé par PUBG Corporation. Disponible sur PC, consoles et mobiles, il oppose 100 joueurs parachutés sur une île où ils doivent récupérer armes et équipements pour être le dernier survivant, tout en affrontant une zone de jeu rétrécissant constamment, favorisant des affrontements stratégiques et intenses.