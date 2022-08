PUBG gagne environ 80 000 nouveaux joueurs par jour, depuis son passage free-to-play

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si PUBG est l'un des battle royale les plus populaires du monde, il était le seul, jusqu'à ce début d'année 2022, à être payant, puisque Fortnite et Apex Legends sont free-to-play. Pour faire face à la concurrence et tenter de relancer la machine,, une décision qui fut la bonne, étant donné que les retours sont plus que positifs.En effet, comme nous l'a appris Krafton,. Bien qu'ils ne restent pas tous sur le battle royale, probablement pas séduits par l'expérience, qui se veut plus réaliste et donc avec un gameplay plus lent que ses concurrents, la société est ravie de voir que PUBG attire encore. Surtout, cela veut dire que les joueurs continuent à dépenser, et ces derniers le font encore plus qu'auparavant,Pour conserver cette popularité, mais aussi essayer d'attirer plus de joueurs, les développeurs se concentrent davantage sur l'anti-triche, pour que celui-ci soit plus performant. Enfin, à la manière de Fortnite, un premier crossover de taille est arrivé, avec Assassin's Creed , pouvant peut-être laisser la place à d'autres partenariats majeurs dans le futur.En attendant, nous rappelons que PUBG est disponible gratuitement sur PC, PlayStation et Xbox, mais ne propose pas de cross-play