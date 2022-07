PUBG : Assassin's Creed s'invite dans le battle royale, les détails

Date et détails sur le crossover PUBG: Battlegrounds et NEW STATE avec Assassin's Creed

“Where other men blindly follow the truth, remember, nothing is true. Where other men are limited by morality or law, remember, everything is permitted. We work in the dark to serve the light.” @assassinscreed pic.twitter.com/6Ivoe6Ah2a — PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) July 28, 2022

a accueilli de nombreux crossovers, par le passé. Par exemple, au début de l'année 2022, un événement avec NieR: Automata et NieR Replicant avait eu lieu. À ce sujet, les joueurs et les joueuses de PUBG et de NEW STATE Mobile vont bientôt pouvoir découvrirpuisqueAinsi, durant l'événement Assassin's Creed, prévu du 17 août au 22 septembre sur PUBG: Battlegrounds, les joueurs pourront obtenir, notamment des costumes, des apparences de sac ou de parachute ou même des charmes d'armes. De plus, pendant une durée limitée, il sera possible de découvrirsur le thème Assassin's Creed, sur la carte de jeu nommée « Haven ». D'ailleurs, sur celle-ci, une machine Animus a été dissimulée dans l'un des bâtiments principaux, qui sera contrôlé par Abstergo Industries. D'ailleurs, ledit bâtiment disposera de rebords stratégiques permettant d'effectuer des « Sauts de la foi ».En ce qui concerne NEW STATE Mobile, le crossover avec la licence d'Ubisoft sera disponible du 18 août au 21 septembre. Au cours du crossover, les joueurs auront la possibilité d'obtenir, dont celle d'Ezio (Assassin's Creed Brotherhood) et celle de Shay (Assassin's Creed Rogue), et divers objets exclusifs. Finalement, durant l'événement, les personnes se connectant à NEW STATE Mobile, pourront récupéreret réaliser, afin de découvrir « la vérité derrière la supposée présence de Templiers et d'Assassins à Erangel et Troi ».