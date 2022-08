PUBG est-il cross-play ?

Le cross-play est-il disponible sur PUBG ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

(de son nom complet) est un battle royale développé et édité par Krafton, Inc. Le titre est, tout d'abord, sorti sur PC, en version 1.0, à la fin de l'année 2017. Par la suite, plusieurs portages de PUBG se sont rendus disponibles. Le jeu est devenu free-to-play en janvier 2022. Ainsi, beaucoup de joueurs et de joueuses ont accès au titre et se sont lancés sur PUBG. D'ailleurs, certains d'entre eux, désirant jouer avec leurs amis, se demandent siAvant tout, rappelons que la fonctionnalité du cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble., pour ne citer que cet exemple, propose effectivement du cross-play, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft.Pour en revenir àet à la question du, sachez que. En effet, les joueurs et les joueuses sévissant sur consoles, soient sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, peuvent former des équipes et jouer ensemble. En revanche, les personnes jouant à la version PC de PUBG ne peuvent pas inviter et jouer avec des amis, venant des plateformes PlayStation et Xbox. De ce fait, suret ne permet pas aux joueurs PC de réaliser des parties avec des personnes sévissant sur consoles, et inversement.Pour rappel,est disponible sur PC (plateforme Steam), consoles PlayStation et Xbox. Il existe également deux versions mobiles du jeu, une nommée PUBG Mobile et une autre NEW STATE.