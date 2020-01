PUBG : Équilibrage de la carte Karakin

Disponible depuis seulement quelques jours, la carte Karakin a connu un petit rééquilibrage, dans le but d'augmenter le taux de spawn de certains items.

Augmentation du taux d’apparition des lunettes 2x, 3x, 4x

Augmentation du taux d’apparition des objets de soin et de boost en surface

Modification du ratio d’apparition des accessoires de type canon pour fusil de précision et DMR en raison d’une augmentation du taux d’apparition des ces armes

Réduction du taux d’apparition des armes de mêlée, des viseurs inclinés et des accessoires de type chargeur

Retrait du canon scié de Karakin

Avec l'arrivée de la, c'est une nouvelle carte qui a fait son apparition. Plus petite que celles proposées jusqu'à maintenant par le battle royale (2x2km seulement), celle-ci accueille également un nombre plus limité de joueurs (64 contre 10 habituellement). Dans le but de l'optimisée un maximum, et après le retour des joueurs,Le taux d'apparition de nombreux objets a été augmenté,. Cela concerne aussi bien les accessoires que les objets de soins. En contrepartie, les armes de mêlée seront moins nombreuses, tout comme les viseurs inclinés. Le canon scié est quant à lui supprimer de la carte.Pour rappel, la carteest arrivée en lieu et place de, qui est laissée de côté pendant un certain temps dans le but de la retravailler. Les développeurs promettent d'ailleurs que, lors de son retour, elle sera plus amusante qu'elle ne l'a jamais été . Quant à la, vous pouvez retrouver les détails de la version PC ici , et de la version console ici