Les joueurs de PUBG peuvent actuellement découvrir une nouvelle carte, du nom de Karakin, qui est venue remplacer Vikendi. Les développeurs promettent que celle-ci sera de retour et donnera « encore plus de plaisir » à la communauté.

Vikendi is going under construction while we tour new sights in Karakin, but rest assured it will be back with even more to enjoy! pic.twitter.com/0sNACUNL4R — PUBG (@PUBG) January 23, 2020

Avec le lancement de la, une nouvelle carte, du nom de, a fait son arrivée dans, aussi bien pour les joueurs PC, que Xbox One et PS4. Cette dernière propose une approche totalement inédite,, avec un maximum de 64 joueurs en début de partie.Si les joueurs peuvent actuellement découvrir ce nouveau de champ de bataille, ils ne peuvent, en revanche,, étant donné que celle-ci n'est tout simplement plus disponible. Et pour cause, comme annoncé lors de la publication de la mise à jour, les développeurs ont pour objectif de l'améliorer.Ainsi, PUBG Corp. a annoncé quesera prochainement de retour, sans donner de date exacte, mais promettent également que la carte enneigée, disponible depuis un an (décembre 2018), donnerait « encore plus de plaisir » aux joueurs. Nous ne savons pas encore quels seront les points modifiés et améliorés, mais les développeurs nous en diront un peu plus dans les semaines à venir.Si vous souhaitez connaître tous les détails de la mise à 6.1, ajoutantet lançant les festivités de la saison 6, rendez-vous ici pour découvrir le patch note de la version PC , et ici pour la version console Pour rappel, PUBG est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :