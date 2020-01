PUBG : MàJ 6.1 Xbox One et PS4, tous les détails et informations

À l'instar de la version PC, la saison 6 débarque, avec une nouvelle carte, un nouveau véhicule et bien d'autres choses. Retrouvez tous les détails de la mise à jour 6.1 sur Xbox One et PS4 dans notre article.

Karakin, la nouvelle carte, remplace Vikendi

Nouveau véhicule et passe de combat

NOUVELLE CARTE : KARAKIN Un max de tension, un max d’action : bienvenue à Karakin !





Map de 2×2 au large des côtes nord-africaines, Karakin se démarque par un environnement dégagé, aride et rocailleux. Entremêlant avec brio la tension palpable de Miramar et le rythme explosif de Sanhok, les échauffourées qui éclatent à Karakin sont tout aussi rapides qu’impitoyables. Elle se joue avec 64 joueurs.



Attendez-vous à des fusillades « longue distance » au cœur des montagnes, à des conflits urbains tactiques et à des combats souterrains où mieux vaut ne pas être claustrophobe… Et cerise sur le gâteau : avec l’inauguration de la zone noire, Karakin met le gameplay sens dessus dessous en faisant peau neuve à chaque match !





Zone Noire (Karakin uniquement)

Nouveau péril environnemental, la zone noire s’abat violemment sur les structures pour les transformer en ruines calcinées. Elle oblige les joueurs à quitter les bâtiments où ils s’étaient retranchés, et donc, à s’exposer aux dangers.

La zone noire est aléatoire : les villes et les édifices peuvent en sortir plus ou moins endommagés, indemnes ou totalement détruits.

est aléatoire : les villes et les édifices peuvent en sortir plus ou moins endommagés, indemnes ou totalement détruits. Le mélange de bâtiments et de ruines évolue en temps réel tout au long de la partie… En d’autres termes, le bâtiment où vous avez l’habitude de vous réfugier quand la situation dégénère ne sera peut-être plus qu’un tas de décombres à la fin de la partie.

Rappelez-vous bien : si vous entendez la sirène et que vous vous trouvez dans le cercle violet de la mini-carte, prenez vos jambes à votre cou !

Les bâtiments détruits sont indiqués par un X sur la minimap. Nouvel objet à lancer : Bombe collante (Karakin uniquement)

Pour mettre un peu de piment dans le gameplay des prises d’assaut, nous inaugurons deux mécaniques : les points d’intrusion et les bombes collantes.



Certains murs et sols ont des points d’intrusion qui peuvent être détruits avec des bombes collantes.

Grâce à ce contenu, les joueurs ont plus d’outils à leurs dispositions. Les campeurs, par exemple, sont en mesure de créer plus de brèches/lignes de mire.

Quant aux escouades qui sont sur l’offensive, de nouvelles possibilités sont disponibles pour investir un bâtiment : « On pénètre de force par l’arrière ou par le toit… ou les deux ? »… C’est vous qui choisissez !

Les explorateurs n’ont pas été oubliés, puisque nous avons dissimulé de nombreuses zones secrètes pour celles et ceux qui ont une ou deux bombes collantes en rab… et qui ont l’art et la manière de dénicher du butin.

Enfin, pour que les fusillades soient encore plus intenses et palpitantes, les balles peuvent désormais pénétrer les murs les moins résistants. Apercevoir les ennemis à travers une cloison endommagée et décider d’attaquer ou de se replier confère aux joueurs un plus grand éventail tactique. Chez PUBG, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer de nouvelles mécaniques passionnantes et repousser toujours plus loin les limites de ce genre vidéoludique. Nous avons hâte que vous découvriez ces expériences inédites !



Nouveau véhicule : Motoplaneur Float like a butterfly, sting like a bee.





Ajout d’un nouveau véhicule : le Motoplaneur. Pour plus d’infos, consultez notre PUBG Labs Report. Le motoplaneur sera disponible sur Erangel et Miramar

Le motoplaneur a deux sièges : un pour le pilote et un pour le passager qui peut tirer en utilisant n’importe quelle arme à l’arrière

Pour décoller, vous devez atteindre une vitesse de 65 km/h et appuyer sur Stick gauche (XBOX) / L3 (PS4) pour l’orienter vers le haut. Vous commencerez à décoller automatiquement si vous atteignez 70 km/h.

La consommation du motoplaneur dépend de sa vitesse – plus vous accélérerez, plus vous serez à court de carburant rapidement.

Le motoplaneur apparaîtra sans carburant. Récupérez de l’essence avant de démarrer le moteur.

Il n’y a pas d’altitude maximum, mais le moteur perdra en puissance avec l’altitude.

Contrôles: Utilisez Stick gauche (XBOX) / L3 (PS4) pour pencher et incliner le motoplaneur Ajustez l’accélération en appuyant sur LT et RT (XBOX) / L2 et R2 (PS4) Utilisez Y (XBOX) / Triangle (PS4) pour utiliser le frein à main une fois à terre

Pass Survivant : Shakedown

Missions communautaires Avec ou sans Pass Premium, tous les joueurs peuvent conjuguer leurs efforts pour remplir la jauge d’accomplissement de la communauté, récupérer des récompenses (sous forme de skins virtuels) et découvrir l’histoire secrète de Karakin.

Il est possible de remplir la jauge de missions en dénichant, sur le champ de bataille, des objets à collectionner. Les joueurs qui trouvent des caisses spéciales et les ouvrent pourront obtenir l’un des 3 objets disponibles dans le cadre de cet événement. Une fois récupérés, ces objets remplissent la jauge d’accomplissement de missions de la manière suivante : Fragment de disque : attribue 1 point dans le cadre de l’objectif de missions communautaires Disque cassé : attribue 2 points dans le cadre de l’objectif de missions communautaires Vieux DVD : attribue 3 points dans le cadre de l’objectif de missions communautaires

Sur l’onglet « Mission communautaire », vous pouvez consulter votre score de finalisation et gagner de l’EXP proportionnellement au score de contribution individuel. Missions saisonnières Les missions saisonnières offrent trois pistes possibles. Une piste sortira par mois, et ce, en janvier, en février et en mars. Les pistes verrouillées afficheront la durée qu’il reste avant leur déverrouillage.

Missions de progression Les joueurs peuvent gagner de grandes quantités d’EXP en accomplissant des missions de progression.

Les pistes 1 et 2 comportent chacune un ensemble de 8 missions de difficulté croissante, et accessibles à tous les joueurs.

La piste 3 regroupe 10 missions de difficulté croissante réservées aux joueurs possédant un Pass Premium.

Des jalons sont établis lorsqu’un objectif déterminé a été atteint dans le cadre des missions journalières, hebdomadaires et défi. Exemple : accomplir 70 missions journalières

Mission défi Il s’agit de missions défi qui nécessitent l’utilisation d’armes bien précises.

Listes des armes : Skorpion (Pistolet) Win94 (SR) QBZ (AR) AKM (AR) QBU (DMR)

Gagnez des objets de gain de niveau pour la prochaine saison Vous pouvez récupérer des objets de gain de niveau pour la prochaine saison, et ce, sous forme de récompenses de mission de Pass Premium.

Ces objets ne sont pas revendables et seront activés au début de la prochaine saison (saison 7).

Objets de gain de niveau dans la liste du Pass Survivant : Objet de 5 niveaux x2 Objet de 1 niveau x5

Système de titres de survie Les récompenses pour la saison 5 du système de titres de survivant seront attribuées au début de la saison 6.

Les PS seront réinitialisés, et vos prestations durant la saison 5 seront prises en compte pour votre quota de PS de départ dans la saison 6. GAMEPLAY Amélioration du changement de mode de tir Ajout d’une option permettant de configurer le deuxième mode de tir pour les fusils d’assaut et les pistolets-mitrailleurs qui disposent de 3 modes de tir (Unique, Rafale, Auto). Cela vous permettra de configurer vos armes de type rafale en Unique au moment où vous les équipez tout en laissant les autres armes de ce type en Auto. Si vous avez configuré respectivement les modes Auto et Unique comme première et deuxième préférences, mais que vous vous munissez d’une arme ne disposant pas d’un mode Auto, le mode Unique sera automatiquement activé.

Équilibrage du loot Erangel Augmentation du loot des fusils d’assaut de 20%

Augmentation légère de la fréquence d’apparition des bidons d’essence et des pistolets. Miramar Augmentation du loot général de 22%

Augmentation du loot des fusils d’assaut de 22% supplémentaires (44% donc, au total) Matchmaking

Note des devs : Nous avons beaucoup réfléchi à la manière d’implémenter la nouvelle carte sans impacter le temps de recherche de partie, étant donné que Karakin aurait été la 5ème carte dans notre rotation et aurait ajouté des files supplémentaires. Notre solution est l’introduction d’emplacements de rotation de cartes, qui tourneront afin de garder le temps de recherche de partie aussi faible que possible tout en permettant l’utilisation de toutes les cartes et une expérience variée. Pour notre première rotation, Vikendi laissera sa place à Karakin. Les cartes en dehors de la rotation sont toujours disponibles en parties personnalisées.



En parlant de Vikendi, depuis sont lancement en décembre 2018, nous avons reçu beaucoup de retours à son propos. Des sujets tels que les performance, l’équilibrage de l’apparition du loot, et les bâtiments sont tous améliorables. Nous avons déjà tenté d’améliorer certains d’entre eux mais pensons que nous pouvons faire encore mieux. C’est pourquoi Vikendi prend quelques vacances afin que nous puissions procéder à une rénovation de la carte encore plus importante que la précédente. Quand il sera temps pour la carte de faire son retour, vous aurez bien plus de choses à découvrir et explorer dessus. D’ici là, échangez vos boules de neige contre des bombes collantes et droppez dans la chaleur de Karakin.



Sélection de cartes En vedette + 3 cartes aléatoires Vikendi a été remplacé par la nouvelle carte, Karakin.

Carte en vedette : Karakin

Carte aléatoire : Erangel, Miramar, Sanhok

Il est possible que la carte en vedette soit désactivée si elle cause des délais lors du matchmaking. Elle sera alors remplacée par la sélection de cartes aléatoires. Système de maîtrise Vous pouvez accéder à votre Identité PUBG sur le dernier écran du jeu.

Vous pouvez consulter l’Identité PUBG d’un joueur lorsque vous suivez ce joueur en mode Spectateur. Interface utilisateur/expérience utilisateur Ajout du bouton « PASS » au menu principal

Onglet véhicule avancé ajouté sur la page de guide manette pour donner plus de détails sur certains véhicules.

Les joueurs peuvent maintenant prévisualiser les DLCs dans la partie Add-ons de la BOUTIQUE.

La catégorie « triche » a été ajoutée pour les rapports. Son Amélioration des sons de manipulation des armes Amélioration des effets sonores de rechargement et de changement d’armes.

Implémentation d’expressions détaillées au niveau du col (vêtement) et du module d’armes pendant l’opération de rechargement. Segmentation sonore en fonction des propriétés mécaniques de l’arme lorsque le joueur vise ou utilise la lunette En mode Visée/Lunette, le degré de secousses relatif aux détails des modules de l’arme dépend du type d’arme.

Les bruitages sont répartis en deux groupes, les armes de poing et les autres types d’armes. Les armes de poing sont soumises à un niveau de secousses inférieur ou nul comparé aux autres types d’armes. Amélioration des bruitages de passage d’obstacles Amélioration des expressions détaillées sur les objets (contact main-corps, bruit col-épaule, etc.) pendant le passage d’obstacles.

Lorsque le personnage franchit un obstacle, le son produit correspond aux matériaux de l’obstacle (béton, métal, bois). Vikendi Réduction du volume des bruitages du vent au clair de lune. Performance Ajout des fonctionnalités suivantes sur toutes les consoles Résolution dynamique Ajuste la résolution en fonction des performances pour conserver des images par seconde stables. L’option pour activer/désactiver cette fonctionnalité sera ajoutée dans une future mise à jour.

Post-traitement netteté Améliore la clarté des graphismes.

Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) Donne les ombres plus réalistes.

Changement de l’origine du monde Optimisation du calcul de l’emplacement du monde pour réduire les saccades. Objets et skins

Les objets suivants seront ajoutés à la boutique une fois la mise à jour 6.1 appliquée aux serveurs de jeu : Ajout de 5 skins dragon doré

Ajout de 4 skins phoenix doré

Ajout de 9 skins Seollal DLC Pack d’approvisionnement PUBG Saison 6 (14.99 €)

(14.99 €) 1,600 G-Coin Veste en jean de hipster Jeans skinny de hipster Chaussures en toile de hipster

Pack PUBG Shakedown (9.99 €)

(9.99 €) Pass Survivant : Shakedown 5 niveaux Foulard de Karakin Haut dos de diamant Jamila Pantalon diamant Jamila Chaussures Kontra Jamila

Correctifs de bugs Gameplay Correction d’un souci de positionnement de la caméra lors d’un changement de siège pendant l’ADS

Correction d’un souci d’affichage du viseur de la M249

Correction d’un souci avec l’option « maintenir enfoncé » pour l’action de se coucher Interface Correction d’un souci avec l’interface au dessus de la tête des personnages qui n’était pas alignée

Correction d’un souci qui affichait le casque équipé sur la tête du personnage dans l’ID PUBG

Correction d’un souci avec la taille du pistolet dans le menu « dernier match »

Correction d’un souci où l’inventaire n’était pas ordonné correctement

Correction d’un souci où le texte de l’inventaire n’était pas affiché Son Correction d’un souci où les bruits ambiants étaient plus forts que prévu avec certaines météos sur Vikendi Objets et skins

Correction d’un souci d’affichage de la texture du Tommy Gun

Correction d’un souci d’affichage de la partie inférieure du corps des personnages masculins avec certains skins PGI équipés

Les joueurs desuretpourront dès ce 17 janvier essayer toutes les nouveautés de la saison 6 sur les serveurs de test, puisque lay sera déployée. Une nouvelle carte fait donc son arrivée,, qui est relativement petite (2x2km), favorisant les combats longues distances grâces à ses nombreuses montagnes, et proposera des bâtiments destructibles. Contrairement aux quatre autres cartes proposées jusqu'à maintenant, seuls. Vikendi sera laissée de côté durant un certain temps, dans le but de la rénover. Il y aura donc toujours quatre cartes dans la rotation.Ce n'est pas une surprise, puisque l'annonce a été faite il y a peu , mais lefait son arrivée définitive dans. Ce véhicule volant, rapide, mais fragile et gourmand en essence,, et ne sera donc pas disponible sur Sanhok et Karakin.Comme lors de chaque nouvelle saison, un passe de combat, appelé ici, est disponible et octroiera une multitude de récompenses, à condition d'accomplir les missions et défis proposés aux joueurs.Laest d'ores et déjà disponible sur les serveurs de test, et le sera prochainement sur les serveurs live. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la version console ci-dessous. Pour la version PC, rendez-vous ici