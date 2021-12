Krafton (PUBG) recrute pour un jeu AAA non annoncé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Krafton vient d'annoncer queallait être disponible en free-to-play dès le début de l'année 2022, ce qui augmentera très probablement sa communauté. Mais le studio ne veut pas se contenter de son battle royale et travaille sur bien d'autres choses. Si Thunder Tier One, un jeu de tir en vue du dessus, vient de sortir sur Steam,. Plusieurs publications de postes à pourvoir ont été mises en ligne récemment (via Exputer), mentionnant que le projet était voué à devenir un jeu PC, qui tournerait sur Unreal 4 ou 5., plus que peut l'être Thunder Tier One par exemple.Nous en saurons plus dans les mois à venir, si cela se concrétise. Il se peut que ce projet ait un lien avec l'une des fuites de Krafton ces derniers mois, comme le shooter en monde ouvert, dans un univers science-fiction , au cœur de plusieurs rumeurs en début d'année. Pour ce qui est de PUBG , sachez qu'il passera free-to-play dès le 12 janvier 2022 , avec une partie du contenu réservée à celles et ceux ayant déjà acheté le jeu ou payant la somme de 12,99 €.