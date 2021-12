PUBG va passer free-to-play en janvier 2022

Quand PUBG sera free-to-play ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est le battle royale qui a réussi à démocratiser le genre, entre 2017 et 2018, devenant même le jeu Steam qui a réuni le plus d'utilisateurs simultanés, en janvier 2018 (3 236 027 joueurs). Cependant, et malgré l'ajout récurrent de contenu, les joueurs ont naturellement quitté peu à peu le battle royale, d'autant que la concurrence est devenue très rude, avec les sorties de Fortnite et Apex Legends qui ont réussi à se pérenniser, et des dizaines d'autres qui sont sortis depuis.Toutefois,regroupe toujours plusieurs centaines de milliers de joueurs, bien en deçà de son record, mais des chiffres que de nombreux développeurs aimeraient atteindre au moins une fois. Pour tenter de rebooster son jeu, qui accueillera au moins encore une nouvelle carte en 2022, et probablement bien d'autres choses, nous venons d'apprendre, lors des Game Awards 2021,Si vous avez toujours souhaité tester, mais que vous n'aviez pas encore franchi le pas, et bien sachez qu'il sera disponible en free-to-play sur toutes les plateformes dès le 12 janvier 2022, sur PC, PlayStation et Xbox.Cette stratégie est toute claire : tenter de faire croître la communauté qui s'est essoufflée ces derniers mois. Sachant que ses deux principaux concurrents sont free-to-play, il n'est étonnant de voir que Krafton souhaite les imiter. À voir comment les joueurs réagiront et surtout accrocheront avecNotez qu'une fois le passage en free-to-play acté,, lequel offrira, en plus de cosmétiques, mais surtout un mode classé. Les possesseurs du battle royale avant ce 12 janvier recevront un passage vers ce mode premium gratuitement, heureusement. Concernant la version payante, elle ne pourra plus être achetée à partir du 10 ou 11 janvier, selon la plateforme.