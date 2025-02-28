Prologue: Go Wayback : Le papa de PUBG dévoile un trailer choc pour son survival extrême

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 février 2025 à 11h50
Six ans après sa révélation et un teaser, le nouveau jeu du créateur de PUBG, Prologue: Go Wayback, vient de nous montrer une bande-annonce pour le moins excitante.
Prologue: Go Wayback : Le papa de PUBG dévoile un trailer choc pour son survival extrême
Brendan Greene, l'esprit derrière PUBG, est de retour avec un son nouveau projet : Prologue: Go Wayback, un jeu de survie impitoyable où la seule menace est la nature elle-même. Après avoir été annoncé en 2019 et un long silence dans les années qui ont suivi, le titre revient peu à peu sur le devant de la scène et vient de faire une pierre deux coups (ou trois même), avec une bande-annonce, une fenêtre de sortie et même un nouveau playtest.

Un survival pur et sans artifices

Contrairement à d'autres jeux du genre, Prologue: Go Wayback n'inclut ni ennemis, ni monstres, ni zombies. Ici, la survie est un défi brut et réaliste, où chaque erreur peut être fatale. Le but ? Atteindre une station météo, cachée à un endroit aléatoire sur une immense carte générée procéduralement.

Le premier trailer de gameplay met en avant les conditions météorologiques extrêmes qui tenteront de stopper les joueurs :
  • Tempêtes de neige aveuglantes
  • Pluies torrentielles
  • Vents violents et terrain accidenté
  • Obscurité complète la nuit
Il faudra se repérer avec une boussole et une carte papier, sans aucun GPS ni interface moderne pour vous guider. Même les rares cabanes trouvées sur votre chemin ne garantiront pas votre survie : sans feu, vous risquez de geler sur place, et sans barricades, la pluie pourra s'infiltrer et tremper votre équipement. Un jeu de survie hardcore donc, et Brendan Greene l'a déjà prévu : les joueurs ne vont pas tous aimer. Il y a quelques jours, le papa de PUBG affirmait que de nombreux joueurs seront frustrés par sa difficulté. « Je m'attends à ce que beaucoup de gens détestent le jeu », avait-il dit.

Miniature vidéo

Un projet ambitieux, première étape d'un monde immense

Brendan Greene ne cache pas ses ambitions avec Prologue: Go Wayback. Ce projet est un test grandeur nature pour une technologie qui pourrait permettre de créer des mondes gigantesques, mesurant des milliers de kilomètres carrés. Il s'agit, en quelque sorte, d'une démo XXL pour un projet encore plus important, comme Brendan Greene l'avait expliqué il y a quelque temps, nommé Melba. Un système révolutionnaire de génération de terrain développé par PALYERUNKNOWN Productions.
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Le jeu sortira en accès anticipé cet été sur Steam, et des tests seront organisés d'ici là, notamment en mars. Vous pouvez tenter de les rejoindre via Discord.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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