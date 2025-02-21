« Faire PUBG 2 ? Non, merci », le créateur de PUBG refuse de faire une suite et s'attend à frustrer les joueurs avec son prochain jeu

Malgré les demandes des joueurs, Brendan Greene, le créateur de PUBG, ne fera pas de suite. Il se concentre sur un autre projet très ambitieux, qui risque de ne pas plaire à tout le monde.
Brendan Greene, créateur de PUBG
et véritable pionnier du genre Battle Royale, ne compte pas faire de suite à son jeu phare. Au contraire, il travaille sur un tout nouveau projet intitulé Prologue: Go Wayback, annoncé il y a quelques années, un jeu de survie exigeant qu'il prévoit être particulièrement frustrant pour de nombreux joueurs
.
Un jeu de survie impitoyable qui ne plaira pas à tout le monde
Dans une récente interview accordée à PC Gamer
, Brendan Greene explique qu'il veut créer un jeu difficile et brutal
, à l'image des expériences qu'il a aimées dans son enfance, notamment avec Doom.
Je veux concevoir un espace dur et exigeant, parce que je pense qu'un grand nombre de joueurs aiment ça.
Son prochain jeu, Prologue: Go Wayback, se focalisera sur la survie en pleine nature, avec un environnement aussi imprévisible qu'impitoyable. Contrairement aux jeux multijoueur où l'adversaire humain est difficile à anticiper, ici, les défis viendront du monde lui-même
:
Tout repose sur la préparation et la météo. Il n'y aura pas de main tendue pour guider les joueurs.
Brendan Greene critique également l'état actuel du game design, estimant qu'il y a trop d'assistance et de facilité dans les jeux modernes. Il s'attend donc à ce que les joueurs habitués à des mécaniques plus accessibles aient du mal à adhérer à son approche.
« Faire PUBG 2 ? Non, merci »
Malgré la demande persistante des fans pour un PUBG 2, Brendan Greene refuse catégoriquement de retravailler sur un Battle Royale
. Dans un entretien avec RockPaperShotgun
, il explique pourquoi il ne veut pas refaire le même jeu.
On m'a souvent demandé de faire un autre jeu PUBG, mais ça ne m'intéresse pas. Les gens imaginent qu'un nouveau jeu serait un FPS dans la même veine, mais ce n'est pas ce que je veux faire.
Son directeur créatif, Scott Davidson, partage cet avis et souligne que la communauté comprend et soutient cette démarche.
Quelqu'un a posté sur notre Discord "Pourquoi ne pas faire PUBG 2 ?" et d'autres joueurs lui ont répondu "Bah, tu peux juste aller jouer à PUBG". On essaie de créer quelque chose de différent ici.
Un pari risqué face à l'héritage du Battle Royale
Depuis le succès fulgurant de PUBG, de nombreux jeux ont repris et amélioré le concept de Battle Royale, avec Fortnite qui s'est imposé comme le leader incontesté du genre.
Brendan Greene sait que certains joueurs lui reprocheront de ne pas simplement refaire ce qui a déjà fonctionné, mais il estime que le succès de PUBG venait justement du fait qu'il apportait quelque chose de nouveau
.
Les gens disent toujours "Pourquoi ne pas refaire ce que tu as déjà fait ?" mais ce qu'ils ont aimé à l'époque, c'est que c'était différent de tout ce qui existait. Alors, c'est exactement ce qu'on fait à nouveau.
Avec Prologue: Go Wayback, Brendan Greene s'éloigne du mainstream pour créer un jeu de survie exigeant et impitoyable, quitte à perdre une partie de son public
. Reste à voir si cette nouvelle expérience trouvera son public ou si les joueurs continueront de réclamer un PUBG 2.
commentaire (0)