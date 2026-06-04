PlayerUnknown à court d'argent ferme son jeu de survie six mois après son lancement

Brendan Greene, célèbre créateur de PUBG, annonce une restructuration majeure de son studio indépendant. Faute de financement, le développement du jeu de survie Prologue s'arrête brutalement six mois après son lancement, entraînant une vague de licenciements. Le titre deviendra bientôt gratuit pour tous.

Six mois à peine après ses débuts très discrets en accès anticipé, le jeu de survie Prologue: Go Wayback tire déjà sa révérence. Brendan Greene, mondialement connu sous le célèbre pseudonyme PlayerUnknown pour avoir largement démocratisé le genre du Battle Royale avec le succès planétaire de PUBG, a officiellement confirmé la restructuration de son studio indépendant PlayerUnknown Productions. Cette décision drastique et inattendue s'accompagne logiquement de l'arrêt complet du développement de Prologue, ainsi que d'une série de licenciements douloureux au sein de ses équipes de développement.

Une fin abrupte dictée par des limites financières

Brendan Greene, le créateur de PUBG et fondateur de PLAYERUNKNOWN.

Le créateur a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer en détail les raisons de ce revirement soudain. Il évoque principalement un mur financier insurmontable qu'il ne peut tout simplement plus franchir seul pour maintenir le projet à flot.

Malheureusement, j'ai atteint les limites de ce que je peux continuer à financer sous cette forme. En conséquence, j'ai pris la difficile décision de restructurer le studio.

Fondé en 2021 juste après son départ remarqué de Krafton, le studio s'était fixé des objectifs techniques particulièrement ambitieux pour l'avenir. L'idée principale de cette nouvelle aventure était de développer Melba, un moteur de jeu novateur capable de générer des mondes virtuels à l'échelle d'une planète entière grâce à l'apprentissage automatique. Le jeu Prologue servait avant tout de première application pratique pour cette technologie de génération de terrain, offrant aux curieux un aperçu concret des immenses capacités du studio.

An update from our studio. pic.twitter.com/3E8Ke60mci — PLAYERUNKNOWN Productions (@pp_socials) June 3, 2026

Un succès commercial introuvable

Malgré ses belles promesses technologiques, le titre n'a jamais vraiment réussi à captiver le grand public. Les statistiques fournies par SteamDB sont d'ailleurs sans appel concernant cet échec. Le pic historique d'utilisateurs simultanés n'a atteint que le modeste chiffre de 182 personnes lors de ses meilleurs jours, à sa sortie.

Pire encore, la fréquentation globale n'a jamais dépassé les deux chiffres depuis la semaine suivant son lancement officiel en novembre dernier. Les critiques mitigées laissées par la communauté soulignaient souvent que l'expérience globale ressemblait bien davantage à une simple démonstration technique qu'à un véritable jeu de survie capable de redéfinir les codes du genre.

Pour clore ce chapitre de manière respectueuse, PlayerUnknown Productions prépare actuellement une ultime mise à jour de contenu. Celle-ci ajoutera quelques nouveaux objets ainsi que des chemins inédits pour améliorer légèrement l'exploration des environnements. À l'issue de ce déploiement final, le jeu quittera définitivement son statut d'accès anticipé pour devenir entièrement gratuit pour tous. Les développeurs étudient également de très près la possibilité d'offrir des remboursements intégraux aux joueurs ayant acheté le titre sur Steam ou sur l'Epic Games Store, avec de plus amples détails promis dans les semaines à venir.













De son côté, le studio ne ferme pas définitivement ses portes malgré cette épreuve compliquée. Une équipe fortement réduite continuera de travailler d'arrache-pied sur la technologie Melba. La vision globale de Brendan Greene reste totalement intacte, notamment concernant son fameux Projet Artemis, qui est censé devenir à terme une immense bibliothèque de mondes générés par les utilisateurs au sein d'un même univers partagé. Le rêve de repousser les limites de la création de mondes virtuels se poursuit donc, mais avec des moyens financiers considérablement réduits et au prix du sacrifice inévitable de son tout premier jeu indépendant.