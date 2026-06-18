Prologue, le dernier jeu du créateur de PUBG, a accueilli sa dernière mise à jour et devient gratuit

Le jeu de survie Prologue, imaginé par le créateur de PUBG, tire sa révérence. Après l'annonce de l'arrêt de son développement, le titre déploie son ultime mise à jour, quitte l'accès anticipé et devient totalement gratuit, tout en proposant des remboursements sans condition sur Steam.

Le jeu de survie Prologue: Go Wayback, développé par le studio PlayerUnknown Productions fondé par Brendan Greene, vient de franchir une étape inattendue. L'annonce de l'arrêt du développement remonte à quelques jours, parallèlement à une vague de licenciements au sein du studio. Aujourd'hui, l'équipe déploie sa toute dernière mise à jour et officialise le passage du jeu en version gratuite définitive, tout en quittant son accès anticipé.

Un abandon assumé et des remboursements exceptionnels

Le choix de retirer le titre de l'accès anticipé répond à un souci de transparence. Dans un communiqué publié sur Steam, le studio explique cette décision difficile, justifiant que le jeu restera inachevé.

Nous avons estimé qu'il serait inapproprié de le laisser en accès anticipé alors que nous ne sommes plus en mesure de poursuivre son développement. Ce n'était pas le plan prévu pour une sortie finale, mais c'est la meilleure façon de laisser le jeu disponible sans donner de fausses attentes aux futurs joueurs.

La véritable surprise réside dans la politique de remboursement mise en place. Les joueurs ayant déboursé une vingtaine d'euros pour acquérir le titre peuvent demander un remboursement intégral sur Steam. Cette procédure est applicable sans aucune restriction liée au temps de jeu ou à la date d'achat. L'offre reste valable pendant 60 jours, soit jusqu'au 17 août 2026. Encore plus étonnant, les joueurs peuvent se faire rembourser, voir le jeu disparaître de leur bibliothèque, puis le rajouter immédiatement et gratuitement pour continuer à y jouer.













Une ultime mise à jour avant de tourner la page

Malgré cette fin abrupte, l'équipe a tenu à intégrer une dernière série d'améliorations. Cette ultime version apporte de nouveaux éléments comme des chemins balisés, des moniteurs météorologiques portables, ainsi que des ajustements concernant la cuisine, l'éclairage et la gestion des nuages ou du brouillard. L'expérience de survie, réputée pour son exigence où allumer un simple feu de camp relevait du défi, conserve ainsi son atmosphère âpre et singulière qui a su séduire une partie de la communauté.

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Il convient de rappeler que Prologue n'était pas qu'un simple jeu de survie. Il servait avant tout de terrain d'expérimentation pour Melba, un moteur de jeu ambitieux conçu par PlayerUnknown Productions pour générer des mondes procéduraux à l'échelle d'une planète entière. Si le développement du jeu s'arrête définitivement aujourd'hui, celui du moteur technologique se poursuit avec une équipe réduite. Les curieux peuvent d'ailleurs toujours tester ces technologies via la démo technique gratuite intitulée Preface, toujours disponible sur la plateforme de Valve pour ceux qui souhaitent entrevoir l'avenir des projets du studio.