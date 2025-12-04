Prologue : Le créateur de PUBG annonce déjà 3 DLC, du multijoueur et un monde plus riche que jamais

Brendan Greene, créateur de PUBG, a de grands projets pour son nouveau jeu de survie, Prologue. Alors que trois DLC sont déjà prévus, avec potentiellement du multijoueur, il douche les espoirs des fans : non, il n'y aura pas d'animaux sauvages à affronter dans ce monde impitoyable.
Brendan Greene, connu dans le monde entier comme PlayerUnknown, le père de PUBG, est de retour avec un projet ambitieux : Prologue: Go Wayback
. Ce jeu de survie, sorti en accès anticipé il y a quelques jours à peine, plonge les joueurs dans un monde sauvage et hostile où la météo est le principal ennemi
. Si le concept séduit déjà en dépit d'un gameplay difficile, de nombreux joueurs espéraient voir la faune enrichir l'expérience. Une attente qui ne sera pas comblée, comme l'a confirmé le créateur lui-même.
Une douche froide pour les amateurs de faune sauvage
La deuxième fonctionnalité la plus demandée par la communauté était claire : l'ajout d'animaux
. Que ce soit pour la chasse ou pour le danger qu'ils représentent, les ours et les loups semblaient être une évidence. Pourtant, Brendan Greene a été très clair sur ce point, il n'y en aura pas, du moins pas pour l'instant
. La raison est avant tout pragmatique, liée aux ressources de développement comme expliqué dans les colonnes de PCGamer
.
La deuxième fonctionnalité la plus demandée est : pouvez-vous ajouter des animaux ? Mais si nous ajoutons des animaux, cela signifie qu'il faut quelque chose pour s'en défendre. Bien que nous puissions techniquement les ajouter, car nous avons résolu les problèmes de pathfinding, programmer une bonne IA pour les animaux demande beaucoup de ressources. On veut qu'ils paraissent réels, surtout dans le monde que nous construisons. Atteindre le niveau de qualité que je souhaite exigerait énormément de ressources et de temps. Je pense que la météo est déjà suffisamment inquiétante à ce stade.
Brendan Greene préfère donc concentrer les efforts de son équipe sur d'autres aspects du jeu, jugés plus prioritaires pour construire une expérience de survie complète et immersive.
Des DLC pour enrichir le monde, pas le bestiaire
Si les animaux ne sont pas au programme, cela ne signifie pas que Prologue ne s'enrichira pas
. Bien au contraire, trois contenus additionnels sont déjà planifiés pour étoffer l'univers du jeu au fil de son accès anticipé, qui devrait durer environ un an. L'objectif est d'ajouter de la profondeur au monde et à son histoire
. Brendan Greene évoque notamment son envie d'explorer des zones souterraines.
J'aimerais voir des zones souterraines. Je ne suis pas sûr que nous puissions les faire tout de suite, mais je veux explorer cette idée, car cela fait aussi partie de l'histoire. Je me dis que si nous y parvenons, ce sera peut-être dans un premier DLC, où il faudrait obtenir l'accès à des zones souterraines qui apparaissent sur la carte.
En attendant, les mises à jour se concentreront sur l'ajout de points d'intérêt plus vastes et plus complexes que les simples cabanes actuellement présentes.
Le multijoueur, au cœur du troisième DLC ?
L'autre grande attente des joueurs concerne le multijoueur. Explorer ce monde magnifique mais hostile avec des amis est une perspective séduisante. Brendan Greene en est conscient, et c'est une fonctionnalité qu'il souhaite intégrer, mais la patience sera de mise. « C'est ce que j'aimerais voir dans le troisième DLC. Mais si le producteur lit ceci, je veux qu'il sache qu'il n'y a aucun stress pour mettre le multijoueur en place maintenant. Même si c'est l'une des choses les plus demandées.
»
Le développement suit donc une feuille de route claire, où la stabilité et la richesse du monde solo priment sur l'intégration immédiate du multijoueur
. Avant de sortir de l'accès anticipé, l'équipe veut peaufiner l'expérience
. Cela passe par des améliorations visuelles, mais aussi par une optimisation technique pour que le jeu tourne parfaitement.
L'ambition est de créer un monde avec plus d'infrastructures, comme des routes ou des lignes électriques, pour le rendre plus crédible et moins répétitif. Prologue se construit pas à pas
, avec une vision forte, même si cela implique de faire des choix difficiles qui ne plairont pas à tous les joueurs.
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