Prologue : Le créateur de PUBG annonce déjà 3 DLC, du multijoueur et un monde plus riche que jamais



le 04 décembre 2025 à 18h06 Publié par Corentin Rimbert le 04 décembre 2025 à 18h06

Brendan Greene, créateur de PUBG, a de grands projets pour son nouveau jeu de survie, Prologue. Alors que trois DLC sont déjà prévus, avec potentiellement du multijoueur, il douche les espoirs des fans : non, il n'y aura pas d'animaux sauvages à affronter dans ce monde impitoyable.