Project Zomboid : La survie devient plus réaliste (et stable) avec la mise à jour 42.14.0

La branche instable de Project Zomboid accueille sa version 42.14.0. Entre correctifs multijoueurs indispensables, rééquilibrage complet de l'armement et petits détails immersifs, The Indie Stone continue de polir son jeu de survie.
Les développeurs de The Indie Stone ne chôment pas et viennent de déployer la version 42.14.0 sur la branche instable de Project Zomboid
. Si cette mise à jour apporte son lot de correctifs bienvenus, elle marque surtout une étape importante dans la stabilisation du multijoueur et l'immersion globale. Cependant, comme à chaque déploiement sur cette branche, la prudence est de mise pour les joueurs soucieux de leur progression.
Une immersion renforcée et de nouveaux usages
C'est souvent dans les détails que Project Zomboid excelle
, et ce patch ne fait pas exception. La nouveauté la plus visible, et probablement la plus amusante pour les amateurs de roleplay, concerne les animations. Les joueurs peuvent désormais s'asseoir sur un nombre bien plus important de sièges et de surfaces
, y compris les bottes de foin et les toilettes. Une petite touche de réalisme qui s'accompagne d'une refonte des animations assises.
Côté artisanat et survie pure, l'ajout du fil dentaire comme équivalent au fil de couture est une excellente nouvelle pour les urgences médicales ou la réparation de vêtements. De plus, les feux arrière des véhicules fournissent désormais un véritable éclairage, renforçant l'ambiance nocturne souvent oppressante du Kentucky.
Le multijoueur au cœur des correctifs
Le gros morceau de cette mise à jour concerne la stabilité du mode multijoueur, qui souffrait encore de quelques incohérences gênantes
. Les développeurs ont corrigé un bug critique où les attaques de mêlée passaient littéralement au travers des zombies, un cauchemar pour tout survivant au corps-à-corps. De même, les problèmes liés aux composteurs causant des lags serveurs et les erreurs de disparition de chargeurs d'armes après rechargement ont été résolus.
La gestion des serveurs a également été améliorée avec l'intégration Discord qui fonctionne désormais correctement sans nécessiter les droits d'administration, et les sauvegardes sur serveurs dédiés sont plus complètes, évitant les pertes de données par rapport à la Build 41.
Rééquilibrage majeur de l'armement
Enfin, The Indie Stone a revu sa copie concernant l'arsenal. Le changement le plus notable est la disparition des munitions de calibre .223
, désormais entièrement remplacées par du 5.56 dans les tables de butin et les scripts d'objets. Cela simplifie la gestion des munitions pour les fusils comme le MSR700. Les revolvers ne sont pas en reste, le modèle de base utilisant désormais du .357 Magnum.
Ces ajustements, couplés à une modification de la physique des véhicules (les cartons s'écrasent désormais comme des boîtes aux lettres) et à une meilleure gestion du stress pour les personnages sourds, montrent que le studio cherche à affiner l'expérience de jeu pour la rendre plus cohérente, bien que plus exigeante.
Une nouvelle étape en vue de la sortie, en version finale, de la Build 42, qui poursuit son bonhomme de chemin. En attendant, Project Zomboid reste disponible en accès anticipé sur Steam, et notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction
. Rappelons que nous vous proposons diverses guides pour progresser, comme survivre à une morsure
ou comment bien dormir
.
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