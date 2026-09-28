Project Zomboid corrige enfin ses plus gros bugs et promet des patchs beaucoup plus rapides

Deux mois après le déploiement tant attendu de la version 42, Project Zomboid propose une nouvelle mise à jour massive. Au programme, correction de bugs majeurs, ajustements de survie et la promesse du studio The Indie Stone d'accélérer drastiquement ses futurs patchs.

Deux mois après le lancement de la version 42, The Indie Stone reprend le chemin des mises à jour régulières avec le déploiement de la version 42.21 sur la branche instable de Project Zomboid. Cette nouvelle itération apporte une quantité impressionnante de correctifs et d'ajustements visant à améliorer la qualité de vie des survivants. Plus important encore, les développeurs annoncent une volonté ferme d'accélérer le rythme de parution de ces patchs pour satisfaire une communauté toujours plus exigeante.

La fin des hordes fantômes et des arbres gênants

Les joueurs l'ont remarqué depuis l'arrivée de la version 42, certains bugs particulièrement frustrants venaient gâcher l'expérience de survie. The Indie Stone a enfin résolu le problème des hordes massives de zombies qui disparaissaient subitement lorsque les joueurs quittaient puis revenaient dans une zone spécifique de la carte. À l'inverse, le bug de duplication des morts-vivants en multijoueur a également été éradiqué.

L'environnement visuel subit aussi quelques retouches bienvenues. Les immenses arbres introduits récemment bénéficient désormais de meilleures découpes visuelles. Cela permet d'offrir une visibilité accrue, notamment lors des phases de conduite, tout en évitant que la végétation ne masque les maisons ou le mobilier environnant.











Une sécurité renforcée pour le multijoueur

Du côté des serveurs en ligne, le studio a mis à jour son système anti-triche pour contrer de nouvelles méthodes de piratage et a corrigé plusieurs failles liées aux abris sécurisés. Les développeurs ont notamment bloqué une technique qui permettait de contourner l'authentification Steam lors de la connexion, une faille utilisée pour échapper aux bannissements.

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Les problèmes de synchronisation ont également été traités. Conduire avec une connexion instable ne devrait plus empêcher le chargement correct de la carte. Les joueurs remarqueront aussi une diminution des téléportations de passagers et des saccades globales associées au multijoueur.

Ajustements de survie et mode écran partagé

La liste des modifications d'équilibrage est longue, mais certains éléments méritent l'attention. Pas moins de 86 nouveaux récipients peuvent désormais être utilisés pour purifier l'eau. Commencer une partie en tant que soudeur octroie enfin les bonnes recettes d'artisanat, au lieu de celles de forgeron. De plus, les machines à laver sont maintenant capables de nettoyer les chiffons et les bandages sales, tandis que la réfrigération fonctionne correctement pour la nourriture placée dans des sacs.

Les amateurs du mode écran partagé ne sont pas oubliés. Le partage des statuts de lecture et des bonus d'expérience a été corrigé, la pêche est plus cohérente et les crashs liés au partage d'un véhicule en mouvement appartiennent désormais au passé.

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Vers des déploiements beaucoup plus rapides

La version 42.21 est actuellement disponible sur la branche instable du jeu via les propriétés Steam. Si les anciennes sauvegardes devraient fonctionner, il est fortement recommandé d'en faire une copie de sécurité. Pour l'avenir, The Indie Stone affiche une ambition claire concernant son calendrier de mises à jour.

À l'avenir, cela devrait être la procédure standard pour toutes les sorties. Une nouvelle mise à jour arrive sur la branche instable, vous la testez, nous apportons potentiellement d'autres modifications, et finalement la version passe en stable.

Le studio précise que la durée entre le lancement d'une version instable et son déploiement définitif variera selon la complexité des ajouts, mais l'objectif principal reste de retrouver une régularité exemplaire dans le suivi du jeu.

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