Ce nouveau mod transforme Project Zomboid en un monde vivant autonome

Le mod Project A-Life intègre un système de PNJ autonomes dans Project Zomboid, inspiré de la franchise STALKER. Au programme nous avons des factions, de la diplomatie et un monde persistant qui évolue sans vous. Une véritable révolution pour la survie.

Toujours disponible en accès anticipé, Project Zomboid évolue par le biais de mises à jour majeure, la dernière étant sortie il y a quelques semaines, avec un excellent accueil, permettant même au jeu de battre son record. Mais si le titre continue de vivre, c'est également grâce au travail de la communauté et des mods, lesquels permettent d'étendre drastiquement les possibilités de Project Zomboid, comme c'est le cas avec Project A-Life.

Un monde persistant inspiré par STALKER

Depuis avril 2013, le studio The Indie Stone promet l'intégration de PNJ dans son jeu de survie post-apocalyptique. Face à cette attente interminable, la communauté a pris les choses en main. Le nouveau mod Project A-Life vient de transformer l'expérience de jeu en une véritable simulation vivante. Disponible dès maintenant sur le Steam Workshop, ce projet ambitieux s'inspire directement du célèbre système A-Life créé par GSC Game World pour la série STALKER.











Concrètement, cette technologie utilise l'intelligence artificielle pour dicter le comportement des personnages et des factions. L'innovation majeure réside dans le fait que ces PNJ agissent et évoluent de manière totalement autonome, que vous soyez présent ou non dans les environs. Le monde de Project Zomboid gagne ainsi une profondeur inédite, où les survivants virtuels poursuivent leurs propres objectifs, explorent et survivent de leur côté.

Des factions intelligentes et imprévisibles

Compatible avec la version 42 de Project Zomboid, ce mod propose pas moins de 105 options de personnalisation pour ajuster l'expérience. Les PNJ ne se contentent pas d'errer sans but. Ils patrouillent, cherchent des ressources, attaquent des bases et mènent leur propre existence. Lors de vos rencontres, la tension est palpable. Selon leur faction et leur humeur, ces survivants peuvent vous ordonner de reculer, tenter de vous racketter, ou simplement ouvrir le feu à vue.

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Le comportement des escouades est particulièrement impressionnant. Les groupes travaillent en équipe pour sécuriser des bâtiments, effectuer des tirs de suppression, soigner leurs alliés blessés ou positionner des tireurs d'élite. Plus terrifiant encore, ils possèdent une mémoire. Si vous tuez une partie d'un groupe, les survivants battront en retraite pour mieux revenir se venger quelques jours plus tard.

Même à l'autre bout de la carte, les guerres de factions font rage. Vous pourrez découvrir des champs de bataille abandonnés, tomber dans des embuscades ou observer des barrages routiers. Face à un avant-poste ennemi, libre à vous de saboter leurs communications pour piller leurs réserves ou de lancer un appel à l'aide pour voir qui répondra.

Une installation sans risque pour vos sauvegardes

Le mod intègre également des outils de création permettant d'élaborer vos propres factions et de les partager avec la communauté. Bien qu'il s'agisse d'une version préliminaire, les créateurs assurent qu'il est possible de l'installer sur une sauvegarde existante sans risque majeur.

Nous publions des correctifs et façonnons ce mod avec vous.

Les développeurs du mod invitent d'ailleurs tous les curieux à rejoindre leur serveur Discord pour participer à l'amélioration de cette extension qui redéfinit totalement la survie sur Project Zomboid.

Sachez, pour conclure, que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction. Rappelons que nous vous proposons diverses guides pour progresser, comme survivre à une morsure ou comment bien dormir.