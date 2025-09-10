Project Zomboid : Un mod colossal ajoute plus de 100 armes réalistes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 11 septembre 2025 à 01h00
Le mod ORGM Rechambered transforme Project Zomboid en un véritable arsenal. Plus de 100 armes à feu réelles, des types de munitions variés et des réglages avancés viennent enrichir l'expérience, sans pour autant rendre la survie face aux zombies plus facile.
Project Zomboid : Un mod colossal ajoute plus de 100 armes réalistes
Si Project Zomboid est reconnu pour son approche hardcore de l'apocalypse zombie, certains joueurs regrettaient le manque de réalisme dans son système d'armement. Le mod ORGM Rechambered, conçu par Fenris_Wolf, vient combler ce vide en injectant une quantité impressionnante d'armes à feu réelles, allant du Benelli M3 au Glock 21, en passant par le Walther P22.

Un héritier amélioré d'un mod culte

ORGM Rechambered s'appuie sur le célèbre Real Guns Mod de ORMtnMan, mais pousse le concept beaucoup plus loin. Au total, ce sont plus de 100 armes authentiques qui rejoignent le jeu, chacune bénéficiant de paramètres détaillés qui influencent directement leur utilisation en jeu. Le mod prend en compte des éléments comme la longueur du canon, qui affecte le poids, le recul, les dégâts, la portée et même le temps de visée.

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Une vague éliminée à l'aide d'une arme à feu. Via NexusMods.

Les joueurs peuvent également choisir différents types de munitions, comme les balles à tête creuse, pour adapter leurs armes à chaque situation. En plus des armes, ORGM Rechambered propose plus de 40 paramètres ajustables pour affiner l'expérience selon vos préférences.

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La survie reste impitoyable

Malgré cet arsenal impressionnant, Project Zomboid ne perd rien de sa cruauté. Le jeu reste fidèle à son principe, ce n'est pas une question de « si » vous allez mourir, mais de « quand ». Les zombies sont trop nombreux et déterminés pour que même les armes les plus puissantes garantissent une victoire durable. Cela ajoute juste une alternative à la survie, mais les efforts resteront nombreux et très souvent vains pour rester en vie.

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Le mod ORGM Rechambered est disponible en téléchargement sur NexusMods. Toutes les instructions pour le télécharger et l'installer y sont détaillées.

Quant à Project Zomboid, il reste disponible en accès anticipé sur Steam, et notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction. Pour suivre toute l'actualité du jeu et nos guides, n'hésitez pas à consulter notre portail dédié.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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