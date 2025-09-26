Project Zomboid améliore les armes à distance, les fusils à pompe et… le lait chocolaté

La nouvelle mise à jour instable de Project Zomboid transforme le combat à distance, corrige les fusils à pompe, ajoute des bonus de progression, et rend même le lait chocolaté plus réaliste.
La build 42.12.0 de Project Zomboid est désormais disponible en version instable
, et elle apporte une série de changements qui touchent aussi bien le gameplay que l'équilibrage. The Indie Stone
a revu le fonctionnement des armes à distance, corrigé plusieurs bugs persistants et introduit des ajustements inédits sur la gestion des calories ou des objets.
Un combat à distance plus risqué mais plus gratifiant
Désormais, les armes à distance appliquent des multiplicateurs de dégâts selon la partie du corps touchée
, comme c'est déjà le cas pour les combats au corps-à-corps. Concrètement, un tir à la tête inflige désormais des dégâts triplés, tandis qu'un tir dans les bras ou les jambes devient bien moins efficace.
Autre correction attendue ces des fusils à pompe qui ne perdront plus mystérieusement une partie de leurs dégâts
lorsqu'ils ciblaient certaines zones. De quoi rendre ces armes bien plus fiables, notamment face aux hordes de zombies.
Progression et nouvelles compétences
Cette mise à jour renforce également le rôle de la progression. Dès le niveau dix, les personnages débloquent automatiquement toutes les recettes de saisons de culture
. En mécanique, les niveaux huit, neuf et dix permettent respectivement d'apprendre les recettes de base, intermédiaires et avancées. Un nouveau trait, Crafty, fait aussi son apparition et offre un bonus de 30 % d'expérience sur toutes les compétences de craft
. De quoi accélérer considérablement la progression des survivants tournés vers la construction et l'artisanat.
Gestion d'inventaire et réalisme amélioré
La gestion des objets devient plus intuitive : il est désormais possible de marquer un objet comme indésirable
pour le repérer immédiatement dans l'inventaire. De même, les cassettes VHS et CD indiquent si vous les avez déjà vus ou écoutés
, évitant ainsi les doublons et offrant un gain de temps non négligeable.
Le réalisme s'affine aussi dans les détails, les pièces fermées par une porte sont désormais correctement plongées dans le noir si elles ne sont pas visibles, et le lait chocolaté apporte enfin un bonus de bonheur
, clin d'œil amusant à la recherche d'immersion du jeu.
Calories, séchage et autres ajustements
La consommation de calories a été rééquilibrée, avec moins de dépense pour les activités et recettes les plus courantes
, mais un peu plus pour les actions intensives. Les séchoirs profitent aussi d'une nouvelle flexibilité en acceptant un nombre variable d'ingrédients.
Enfin, un confort appréciable, un double-clic permet désormais d'utiliser immédiatement pilules, boissons et sources d'eau
(hors options dangereuses comme le poison).
Toutes ces choses ambitieuses sont disponibles par l'intermédiaire de la build 42.12.0, qui reste une version instable, et arrivera sur la branche officielle sous peu. The Indie Stone prévient déjà de certains problèmes connus, notamment un bug lié au ravitaillement en carburant aux pompes. Il faut désormais annuler l'action avec la touche Échap ou en courant, sous peine de blocages. Des problèmes de consommation excessive de carburant pour les générateurs peuvent également survenir.
Project Zomboid reste disponible en accès anticipé sur Steam, et notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction
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