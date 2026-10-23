Les développeurs de Project Zomboid mettent en garde contre les mods à la première personne

Les mods à la première personne métamorphosent Project Zomboid en une expérience immersive inédite. Face à cet engouement depuis quelques semaines, le studio The Indie Stone rappelle que ces créations ambitieuses ne sont pas officiellement prises en charge et invite à la prudence.

La communauté de Project Zomboid a récemment été bouleversée par l'apparition de mods à la première personne. Ces créations transforment le célèbre jeu de survie isométrique en une expérience immersive qui plonge les survivants au cœur de l'apocalypse. Trois variantes en particulier ont capté l'attention des joueurs, mais elles s'accompagnent d'une mise en garde importante : il faut sortir du cadre sécurisé du Steam Workshop. En réponse à cet engouement, The Indie Stone a publié un communiqué pour rappeler que, bien qu'il encourage l'expérimentation, il ne peut offrir de support officiel pour ces ajouts spécifiques.

L'émergence d'une nouvelle perspective

Le mouvement a véritablement commencé en août avec la sortie de First Person View, conçu par un certain Mr Queeges. Cette création s'appuie sur l'infrastructure de modding établie de Project Zomboid en utilisant ses outils Lua. Par conséquent, ce mod reste classique et accessible via le Steam Workshop. Son intégration de la vue à la première personne reste toutefois rudimentaire, se contentant de modifier l'angle de caméra. Les environnements et les objets paraissent souvent étranges, car ils ont été modélisés pour être observés depuis une perspective isométrique stricte.

En septembre, deux nouveaux concurrents sont entrés en scène : Project Viewpoint par ellu et norkus, ainsi que pz3d par kolpaque. Ces deux projets tentent de remanier en profondeur l'environnement immédiat du joueur, rendant le monde beaucoup plus réaliste. Ils permettent de basculer entre la première et la troisième personne lors de l'exploration d'un univers repensé en trois dimensions. Cependant, pour accomplir cette prouesse, ces mods sont codés en Java, le langage utilisé pour le code source du jeu, au lieu du système Lua traditionnellement mis à disposition des moddeurs.

Le défi technique du Java face au Lua

Cette différence technique implique qu'une installation via Steam est impossible. Les joueurs doivent passer par un outil tiers nommé Zombie Buddy, disponible sur GitHub. Cela permet aux créateurs d'apporter des modifications fondamentales au jeu, dépassant les limites habituelles fixées par les développeurs. The Indie Stone illustre cette différence de manière très claire :

Si un mod Lua repeint votre maison et ajoute du papier peint, un mod Java construit une nouvelle maison à proximité, qui pourrait même être bâtie à votre insu, et posséder une back door dissimulée.

Une question de sécurité et de support technique

Le studio souligne que cela ne signifie pas que les créateurs de ces mods ont de mauvaises intentions. Néanmoins, les mods Java exigent un niveau de confiance bien supérieur. Les joueurs n'installent pas simplement du contenu supplémentaire, ils autorisent l'exécution d'un code tiers sur leur machine. Pour limiter les risques, les développeurs recommandent de privilégier les mods open source, permettant à la communauté de repérer d'éventuelles failles de sécurité.











The Indie Stone précise que seul le modding basé sur Lua est officiellement soutenu. Les modifications altérant l'implémentation sous-jacente du jeu ne bénéficient d'aucune protection de sécurité ni d'assistance technique. De plus, ces mods Java risquent de se briser systématiquement lors des prochaines mises à jour du jeu, car ils reposent sur un code interne en constante évolution.

Le studio conclut en affirmant son attachement à la créativité de sa communauté, tout en demandant aux joueurs de comprendre et d'accepter les risques liés à ces nouvelles expérimentations techniques.

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