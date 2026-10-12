13 ans après, ce jeu de survie se classe parmi les meilleures ventes sur Steam

Plus de treize ans après son lancement, le jeu de survie Project Zomboid réalise un exploit remarquable. Propulsé par le déploiement de sa colossale mise à jour Build 42, le titre s'est hissé parmi les meilleures ventes Steam, dépassant des géants de l'industrie avec des chiffres étourdissants.

Il est rare de voir un titre traverser les décennies avec autant de vitalité. Pourtant, le célèbre jeu de survie post-apocalyptique vient de prouver que la longévité peut rimer avec succès retentissant. À la fin du mois de juillet dernier, les développeurs ont déployé une mise à jour attendue depuis des années, la Build 42. Celle-ci a non seulement transformé l'expérience de jeu, mais a également déclenché un véritable raz-de-marée commercial qui s'est prolongé tout au long de l'automne.

Une refonte colossale qui redéfinit la survie

La version 42 ne s'est pas contentée d'apporter quelques correctifs mineurs. Elle a littéralement métamorphosé les fondations mêmes de l'œuvre, sortie en 2013 en accès anticipé. Les joueurs ont pu découvrir un système d'artisanat entièrement repensé, accompagné d'un arbre technologique exhaustif offrant de nouvelles perspectives. L'introduction de l'élevage et l'amélioration des mécaniques d'agriculture ont enrichi la boucle de gameplay pour les survivants qui arrive à voir plus loin que quelques jours.

De plus, la carte du monde a vu sa superficie quasiment doubler, intégrant une verticalité inédite qui change la donne lors des explorations urbaines.

Ce renouveau s'est appuyé sur une refonte complète du moteur de base, garantissant une fluidité accrue malgré la complexité des environnements. Surtout, l'intégration de mécaniques multijoueur stables a permis à la communauté de se rassembler comme jamais auparavant. Face à cette avalanche de nouveautés majeures, les joueurs sont non seulement revenus massivement lors de la sortie de cette mise à jour, mais un grand nombre a aussi sauté le pas en l'achetant.

Des chiffres de ventes qui défient toute logique

Cet engouement soudain s'est traduit par des performances financières exceptionnelles pour une production de cet âge. Selon des données récentes publiées par The Game Business et Ampere, le titre a intégré le prestigieux top dix des meilleures ventes sur la plateforme de Valve pour le mois de septembre. Au total, ce sont plus de 305 000 copies qui ont trouvé preneur en l'espace de quelques semaines.

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Pour mettre ce chiffre impressionnant en perspective, il convient de le comparer aux standards actuels de l'industrie vidéoludique. Le jeu s'est classé juste derrière des Final Fantasy VII Rebirth et Remake, et a généré un volume de ventes sur ordinateur supérieur à ce que Grand Theft Auto V a accompli sur les consoles PlayStation durant la même période.











D'ailleurs, la dynamique ne semble pas s'essouffler, puisqu'il atteint toujours un pic à 80 000 utilisateurs simultanés. Si nous constatons une baisse par rapport à la sortie de la Build 42, de nouveaux joueurs ont bel et bien rejoint les rangs de Project Zomboid, et sont prêts à suivre le développement, qui devrait d'ailleurs être plus rapide.

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