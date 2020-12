Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake est repoussé au mois de mars

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/zKCoJPkzmM — Prince of Persia (@princeofpersia) December 8, 2020

sur PC, PS4 et Xbox One. Cependant,, soit deux mois après sa date de sortie initiale.Selon, studio en charge de Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake, 2020 a été une année assez compliquée et sans précédent. De ce fait,Ce n'est pas la première fois qu'se voit dans l'obligation, le dernier en date étant la suppression de l'événement spécial Codename Nightmare de The Division 2 . N'oublions pas de mentionner Far Cry 6 , qui arrivera également plus tard que prévu.Désormais, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake donne rendez-vous à ses joueurs. Concernant les consoles nouvelle génération, aucune information quant à une probable sortie, ni sur Nintendo Switch, alors que la plateforme fut un temps mentionnée.