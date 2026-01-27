Prince of Persia: Les Sables du temps : « Le moment le plus dévastateur de ma carrière » pour l'une des comédiennes de doublage liée au remake annulé

Eman Ayaz, une comédienne de doublage qui a travaillé sur le remake de Prince of Persia: Les Sables du temps, a partagé sa tristesse à la suite de l'annulation du projet.

Eman Ayaz partage son ressenti, après l'annulation du remake Prince of Persia: Les Sables du temps

Il y a trois ans, j'ai décroché un rôle dans un projet qui allait changer ma vie. Le processus d'audition était très rigoureux : il comprenait une audition filmée, une deuxième audition en personne, puis une lecture pour tester la compatibilité entre les acteurs, par laquelle j'ai dû prendre l'avion.



Quand j'ai obtenu le rôle, je me souviens avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai consacré les trois dernières années de ma vie à ce projet et j'ai passé ces années à apprendre à connaître l'équipe, qui est devenue comme une famille pour moi. Je l'ai vue grandir à travers d'innombrables étapes de développement et j'ai attendu et attendu le jour où elle allait enfin sortir et où je pourrais enfin en parler.

De nombreux artistes talentueux ont consacré d'innombrables heures de leur vie à la réalisation de ce projet. Et cela ne disparaîtra pas. Cela restera à jamais gravé dans nos cœurs, aussi ringard que cela puisse paraître. Ce projet m'a appris ce dont je suis capable. Il m'a fait découvrir la joie véritable, la passion, la fraternité, l'art. Je garderai ces choses à jamais en moi. Elles seront la flamme qui me permettra de continuer à avancer.

Diverses autres annulations du côté d'Ubisoft

Comme vous le savez probablement déjà, Ubisoft a annoncé, il y a très peu de temps, quea été annulé, et ce, après plusieurs années de développement. Si les joueurs et les joueuses ont été touchés par cette annulation, certaines personnes liées au projet l'ont, évidemment, été tout autant.En effet, dans une vidéo récemment partagée sur sa chaîne Youtube,, dans lequel elle prêtait sa voix à Farah. Eman Ayaz explique, ainsi, comment cela a débuté :Malheureusement, Ubisoft a annulé le projet de remake, qui fut, selon elle, sa meilleure performance : « J'ai réalisé ce que je considère sincèrement comme la meilleure performance de ma carrière, et maintenant personne ne pourra jamais la voir ». Cette annulation a, d'ailleurs, des conséquences sur la vie de la comédienne de doublage, qui considère, tout de même, que le remake de Prince of Persia: Les Sables du temps restera gravé dans le cœur de toutes les personnes impliquées :Malheureusement, le remake de Prince of Persia: Les Sables du temps n'est pas le seul projet abandonné par Ubisoft. Selon les dernières informations connues, cinq autres jeux aurait connu le même sort, bien qu'aucun nom n'ait été donné. Le tout fait partie d'un projet de restructuration de la part d'Ubisoft, qui a décidé de diviser sa force de développement en cinq « Maisons Créatives », et ce, autour de licences phares.