The Division 2 : L'événement Codename Nightmare annulé

Nous avons décidé de recentrer Codename Nightmare sur les vêtements uniquement. Ce sera une collection de vêtements uniques et très beaux que vous pourrez débloquer dans la saison 4.

Depuis quelques semaines,peuvent s'amuser dans, et s'ils espéraient pouvoir participer àdévoilé à la fin du trailer de Sommet,en raison des difficultés rencontrées dues au COVID-19.Dans la vidéo du State of the Game du 2 décembre dernier,, le directeur créatif associé du studio,. Il a déclaré que cette année était très difficile, et que, malgré les efforts fournis, ils se sont vus dans l'obligation de modifier leurs plans,Désormais, celui-ci ne sera plus qu'dans lequel les joueurs disposeront d'un temps limité afin de collecter de nouvelles tenues et des accessoires.Cependant, malgré cette mauvaise nouvelle,, soit le même jour que l'événement cosmétique. Celle-ci permettra notamment la résolution 4K à 60 FPS.avec une nouvelle mise à jour, mettant en scène, l'agent de la première Division qui a été éliminée lors de l'événement Warlords of New York au printemps dernier.