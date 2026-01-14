Prince of Persia : Une nouvelle preuve confirme la sortie prochaine du remake

Prince of Persia: Les Sables du temps : « Le moment le plus dévastateur de ma carrière » pour l'une des comédiennes de doublage liée au remake annulé

Eman Ayaz, une comédienne de doublage qui a travaillé sur le remake de Prince of Persia: Les Sables du temps, a partagé sa tristesse à la suite de l'annulation du projet.