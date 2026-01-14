Prince of Persia : Une nouvelle preuve confirme la sortie prochaine du remake

Ubisoft préparait activement le lancement du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps. Ce dernier serait d'ailleurs tout proche car le titre a reçu un sésame synonyme d'une arrivée imminente.
En ce début d'année 2026, Ubisoft a du pain sur la planche
. Si les célébrations du 10e anniversaire de The Division sont prévues pour le printemps, l'éditeur travaillerait également sur des remakes de deux de ses titres les plus cultes : Assassin's Creed: Black Flag et Prince of Persia: Les Sables du Temps
.
Les deux projets n'ont toujours pas de date, mais les preuves de lancements proches se multiplient. Pour le premier, une mise à jour du site officiel a été notée par des internautes. Toutefois, le second a eu droit à un détail plus important encore : l'ESRB vient de lui attribuer sa classification
.
Le PEGI américain vient d'évaluer le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps
L'équivalent américain du PEGI
a récemment mis en ligne son verdict concernant le remake de Prince of Persia: Les Sables du temps. Tout comme le jeu d'origine sorti en 2003, ce remake est classé T for Teen
car certains passages mettent en avant du sang, de la nudité partielle, des thèmes sexuels et de la violence.
En plus de cette classification, la page du jeu sur le site de l'ESRB donne quelques précisions sur le gameplay du jeu qui devrait raviver des souvenirs chez les plus nostalgiques :
Il s'agit d'un jeu d'action-aventure dans lequel les joueurs incarnent un prince perse en quête pour briser une malédiction. En vue à la troisième personne, les joueurs explorent des environnements de plateformes, résolvent des énigmes, évitent des pièges (comme des fosses à pointes, des lames et des scies murales) et affrontent des soldats maudits et des créatures de sable. Ils utilisent des épées et des dagues pour vaincre leurs ennemis dans des combats au corps à corps.
Un lancement du titre prévu dans les prochaines semaines ?
Généralement, l'attribution de la classification est l'une des dernières étapes avant la sortie officielle d'un jeu, quel que soit son support. De fait, il est légitime de penser que le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps sera lancé dans très peu de temps, malgré l'absence d'annonce par Ubisoft.
Dans les dernières semaines de 2025, les journalistes d'Insider Gaming avait découvert
dans des documents internes que le Prince devait revenir sur nos consoles dans le courant du mois de janvier.
Cependant, il est possible qu'Ubisoft ait décalé la sortie du jeu ou qu'un shadowdrop soit prévu avant la fin du mois.
D'ailleurs, la sortie intrigue déjà certains joueurs car la fiche de l'ESRB mentionne les consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 et PC,
mais pas la PS5 ou les consoles Nintendo Switch. Le lancement de cette nouvelle aventure sera-t-il limité à certains supports ? La réponse ne devrait pas tarder...
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