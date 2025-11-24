Prince of Persia: les Sables du Temps : La sortie du remake prévue dans quelques semaines ?

Prince of Persia : Les Sables du Temps sauvé par GOG, qui annonce « avoir pris les choses en main »

Alors qu'Ubisoft a définitivement enterré le remake tant attendu de Prince of Persia : Les Sables du Temps, la plateforme GOG prend le relais. Grâce à son programme de préservation, le jeu culte de 2003 s'offre une mise à jour technique majeure pour tourner parfaitement sur nos machines modernes.