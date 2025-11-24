Prince of Persia: les Sables du Temps : La sortie du remake prévue dans quelques semaines ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 novembre 2025 à 18h56
Voilà une nouvelle qui devrait ravir les nostalgiques du prince le plus célèbre d'Ubisoft. En effet, le remake de Prince of Persia: Les Sables du temps pourrait sortir dans très peu de temps.
Prince of Persia: les Sables du Temps : La sortie du remake prévue dans quelques semaines ?
En juin 2025, nous évoquions un rapport d'Ubisoft dans lequel Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake était mentionné. Ce dernier précisait que le titre figurait dans la liste des jeux prévus pour l'année 2025-2026.

Cela confirmait notamment que le remake des aventures du Prince de Perse n'était pas annulé, mais qu'une fenêtre de sortie était également envisagée entre le 1er janvier et le 31 mars 2026. Aujourd'hui, cette fenêtre se précise un peu plus. 

Prince of Persia: Les Sables du temps Remake listé parmi les titres disponibles avant la fin de l'année fiscale en cours

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Le 21 novembre dernier, après quelques jours agités suite au gel de sa cotation en Bourse, Ubisoft partage son dernier bilan trimestriel. La publication rassure les joueurs et les investisseurs qui découvrent notamment que 7 sorties seraient prévues d'ici à la fin de l'année fiscale en cours prévue pour le 31 mars 2026

Plusieurs noms sont ainsi confirmés comme le DLC From the Ashes pour Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile et un possible lancement du remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag pour le printemps prochain.

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Mais parmi les 7 noms figure notamment celui de Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake. Le titre sera donc bien lancé au cours du premier trimestre 2026, mais les journalistes d'Insider Gaming auraient une idée plus précise de la date de lancement du jeu. 

Une sortie prévue juste après la saison des fêtes ?

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Selon leurs sources, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake arriverait sur nos consoles à la mi-janvier 2026, sans date plus précise à l'heure actuelle. En complément, Insider Gaming précise que le titre devrait apparaître au cours de la cérémonie des Game Awards 2025 avec un trailer dévoilant sa date de sortie définitive. 

Comme toujours, ce type d'information est à prendre avec des pincettes car ces détails n'ont pas été confirmés par Ubisoft. Toutefois, les journalistes d'Insider Gaming ont prouvé à plusieurs reprises que leurs sources étaient assez fiables. Alors allons-nous retrouver le célèbre prince entre deux remises de prix ? Réponse dans la nuit du 11 au 12 décembre prochain !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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