Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps confirmé par Ubisoft

Au cœur des sables brûlants de la Perse ancienne, il existe une légende antique, née lors d'une époque dominée par le mensonge et le sang. Attiré par les sombres pouvoirs d'une Dague magique, un jeune prince s'apprête à déchaîner un pouvoir maléfique sur son royaume prospère.

Au centre de plusieurs rumeurs depuis quelque temps, la franchiseest bel et bien de retour ! Ubisoft a en effet annoncé que, qui avait fuité il y a quelques semaines , puis de nouveau dans la journée, était bien réel. Les joueurs pourront donc découvrir l'opus initialement sorti en 2003 avec des graphismes remis au goût du jour, mais le gameplay qui avait fait son succès sera bien le même.Toutefois, Ubisoft ne compte pas proposer qu'un simple remake,, afin de rendre l'expérience plus immersive et d'actualité, notamment sur le système de combat. L'angle de la caméra a également été revu.Le titre est attendu en début d'année 2021, le 21 janvier, sur PC, PS4, Xbox One. Aucune mention des consoles next-gen n'a été faire, alors que celle de la Switch a été depuis supprimée. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes et permettent de récupérer le costume et les armes originels du Prince du jeu Prince of Persia : Les Sables du Temps et un filtre visuel.