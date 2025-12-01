Prince of Persia : Le remake visible aux Game Awards avec sa date de sortie définitive ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 décembre 2025 à 17h16
Prince of Persia: les Sables du Temps Remake pourrait bien faire une apparition surprise pendant la cérémonie des Game Awards avec un cadeau attendu de longue date : sa date de lancement.
Prince of Persia : Le remake visible aux Game Awards avec sa date de sortie définitive ?
Le 24 novembre dernier, nous évoquions une possible fenêtre de sortie envisagée pour le très attendu remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. En effet, la diffusion du bilan financier d'Ubisoft suggérait que le titre sera lancé au cours du premier trimestre 2026, possiblement à la mi-janvier. Aujourd'hui, un célèbre insider donne quelques précisions supplémentaires qui semblent confirmer ces bruits de couloir.

La potentielle date de sortie de Prince of Persia Remake partagée par Tom Henderson

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Si vous êtes habitués aux rumeurs, le nom de Tom Henderson vous est surement familier et pourrait bien vous donner le sourire. En effet, l'insider est l'un des plus fiables de l'industrie vidéoludique, notamment sur les rumeurs concernant les jeux Ubisoft.

Or, il a déclaré pendant le podcast Insider Gaming Weekly que l'éditeur aurait fixé une date pour le retour du Prince de Perse et celle-ci correspondrait à la fenêtre déjà évoquée la semaine dernière.

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Dans le podcast en question, il mentionne la date du 16 janvier 2026. Si son hypothèse est vraie, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake deviendrait l'une des premières sorties majeures de l'année. Cela mettrait également un terme à une histoire chaotique débutée en 2020 et à un lancement retardé de 4 ans.

Un choix qui serait « tout à fait logique pour les Game Awards »

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Tom Henderson précise que si cela se confirme, un tel choix de date serait « tout à fait logique pour les Game Awards ». Ubisoft pourrait profiter de la visibilité de l'événement pour partager une bande-annonce, lancer de potentielles précommandes et susciter l'intérêt des joueurs. Toutefois, Geoff Keighley n'a fait aucune déclaration à ce sujet à l'heure où ces lignes sont rédigées

Miniature vidéo

Il est donc possible que Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake ne figure pas sur la liste des invités des Game Awards 2025 ou qu'il sorte bien le 16 janvier prochain. Les plus impatients doivent donc patienter jusqu'à la cérémonie pour savoir si cette hypothèse est vraie ou non.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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