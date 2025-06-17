Prince of Persia: Les Sables du Temps : Ubisoft partage un message rassurant

Ubisoft a, récemment, rassuré les joueurs et les joueuses concernant Prince of Persia: Les Sables du Temps.



Le développement de Prince of Persia: Les Sables du Temps continue

Oui, nous sommes toujours plongés dans le jeu - à explorer, à construire, et faire en sorte que les sables bougent avec intention.



Ce jeu est façonné par une équipe qui y met tout son cœur (et beaucoup de café), à chaque étape du développement.



Merci de rester à nos côtés.

Yep, we're still deep in the game — exploring, building, and ensuring the sands move with purpose. 🗡️⏳



This game is being crafted by a team that truly cares, and they're pouring their hearts (and a lot of coffee) into every step.



Thank you for sticking with us. 💖 pic.twitter.com/9bKjZHjmur — Prince of Persia™ (@princeofpersia) June 16, 2025

Une sortie en 2026 envisagée pour Prince of Persia: Les Sables du Temps ?

Dévoilé pour la toute première fois au cours de l'année 2020,a, comme vous le savez probablement déjà, été reporté à plusieurs reprises. Et si nous n'avons eu que très peu d'informations officielles à son sujet,En effet, il y a très peu de temps, Ubisoft a dit quelques mots à propos de, via le compte Twitter/X de la franchise. La firme a, ainsi, rassuré la communauté :, et ce, par une équipe de passionnés :Ainsi, comme vous l'aurez compris, malgré le silence notable autour du projet,. Le remake devrait, de ce fait, bel et bien voir le jour. Reste à savoir quand.Au cours du mois de mai 2025, Ubisoft a partagé son rapport « Full-Year 2024-25 Earning Figures », dans lequelfigure. Pour être plus précis, le titre est dans la liste des jeux prévus pour l'année 2025-2026. Cela laisse penser quedevrait débarquer entre le 1janvier et le 31 mars 2026.Toutefois, cela reste encore à confirmer. Comme dit précédemment, nous n'avons vu que peu de choses concernantet le soft a déjà été repoussé à plusieurs reprises. Cette fenêtre de sortie ne pourrait, par ailleurs, qu'être un prévisionnel. Il va donc falloir attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Ubisoft pour savoir quandse rendra disponible.