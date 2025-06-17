Prince of Persia: Les Sables du Temps : Ubisoft partage un message rassurant

Ubisoft a, récemment, rassuré les joueurs et les joueuses concernant Prince of Persia: Les Sables du Temps.
Dévoilé pour la toute première fois au cours de l'année 2020, Prince of Persia: Les Sables du Temps
a, comme vous le savez probablement déjà, été reporté à plusieurs reprises. Et si nous n'avons eu que très peu d'informations officielles à son sujet, Ubisoft a, récemment, partagé un message rassurant pour toutes celles et ceux qui attendent Prince of Persia: Les Sables du Temps
.
Le développement de Prince of Persia: Les Sables du Temps continue
En effet, il y a très peu de temps, Ubisoft a dit quelques mots à propos de Prince of Persia: Les Sables du Temps
, via le compte Twitter/X de la franchise. La firme a, ainsi, rassuré la communauté : Prince of Persia: Les Sables du Temps est toujours en développement
, et ce, par une équipe de passionnés :
Oui, nous sommes toujours plongés dans le jeu - à explorer, à construire, et faire en sorte que les sables bougent avec intention.
Ce jeu est façonné par une équipe qui y met tout son cœur (et beaucoup de café), à chaque étape du développement.
Merci de rester à nos côtés.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, malgré le silence notable autour du projet, Ubisoft n'a pas annulé Prince of Persia: Les Sables du Temps
. Le remake devrait, de ce fait, bel et bien voir le jour. Reste à savoir quand.
Une sortie en 2026 envisagée pour Prince of Persia: Les Sables du Temps ?
Au cours du mois de mai 2025, Ubisoft a partagé son rapport « Full-Year 2024-25 Earning Figures », dans lequel Prince of Persia: Les Sables du Temps
figure. Pour être plus précis, le titre est dans la liste des jeux prévus pour l'année 2025-2026. Cela laisse penser que Prince of Persia: Les Sables du Temps
devrait débarquer entre le 1er
janvier et le 31 mars 2026.
Toutefois, cela reste encore à confirmer. Comme dit précédemment, nous n'avons vu que peu de choses concernant Prince of Persia: Les Sables du Temps
et le soft a déjà été repoussé à plusieurs reprises. Cette fenêtre de sortie ne pourrait, par ailleurs, qu'être un prévisionnel. Il va donc falloir attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Ubisoft pour savoir quand Prince of Persia: Les Sables du Temps
se rendra disponible.
commentaire (0)