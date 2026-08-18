Prince of Persia : Les Sables du Temps sauvé par GOG, qui annonce « avoir pris les choses en main »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2026 à 19h22
Alors qu'Ubisoft a définitivement enterré le remake tant attendu de Prince of Persia : Les Sables du Temps, la plateforme GOG prend le relais. Grâce à son programme de préservation, le jeu culte de 2003 s'offre une mise à jour technique majeure pour tourner parfaitement sur nos machines modernes.
Prince of Persia : Les Sables du Temps sauvé par GOG, qui annonce « avoir pris les choses en main »

Le feuilleton autour du retour de la célèbre licence d'Ubisoft vient de connaître un dénouement inattendu. Après des années d'un développement chaotique, de reports successifs et de changements de studios, le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps a finalement été annulé en janvier dernier, au grand dam des fans. Mais c'était sans compter sur l'intervention salvatrice de la plateforme GOG, bien décidée à ne pas laisser ce classique sombrer dans l'oubli.

Face à l'abandon d'Ubisoft, GOG prend les devants

Dès l'annonce de l'annulation du projet par l'éditeur français, les équipes de GOG avaient promis de faire tout leur possible pour offrir aux joueurs la meilleure version existante de l'œuvre originale. Sept mois plus tard, la promesse est tenue. Le titre culte de 2003 vient officiellement d'intégrer le GOG Preservation Program, une initiative lancée en 2024 visant à garantir la compatibilité et la disponibilité des anciens jeux vidéo sur les ordinateurs actuels et futurs.

Dans une vidéo détaillant les coulisses de ce sauvetage numérique, un membre de l'équipe explique leur démarche avec une passion évidente.

Le remake d'Ubisoft a été officiellement annulé, nous avons donc pris les choses en main. C'est un chef-d'œuvre de conception de jeu et il mérite d'être joué comme prévu à l'origine.

Miniature vidéo

Une refonte technique taillée pour les machines modernes

Avant cette mise à jour providentielle, relancer l'aventure du Prince sur une machine récente relevait du parcours du combattant. Les joueurs devaient composer avec des bugs d'affichage majeurs et des problèmes liés au moteur physique qui nécessitaient des manipulations fastidieuses. Aujourd'hui, tout cela appartient au passé.

Les ingénieurs de la boutique en ligne ont plongé dans les entrailles du moteur graphique d'époque, le Scimitar, pour concevoir une enveloppe logicielle légère et performante. Cette rustine technique de haut vol apporte une multitude d'améliorations de confort. Le jeu supporte désormais nativement les écrans larges et ultra-larges, tout en ajustant automatiquement le champ de vision selon le ratio de l'écran. Les utilisateurs peuvent également limiter la fréquence d'images pour éviter les bugs physiques et profiter d'une interface en jeu permettant de modifier divers paramètres à la volée.

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Une avancée majeure pour la préservation du patrimoine vidéoludique

Au-delà du simple cas de ce titre d'action et de plateforme, le travail accompli par les développeurs ouvre des perspectives pour la sauvegarde d'autres œuvres du passé. L'architecture logicielle développée pour stabiliser ce classique est conçue pour être indépendante du jeu lui-même. Concrètement, cette technologie pourra servir de fondation pour moderniser d'autres titres fonctionnant sous DirectX à l'avenir, même si chaque nouveau projet nécessitera inévitablement une phase de rétro-ingénierie spécifique.

Pour célébrer cette renaissance numérique et l'intégration du titre à ce programme de sauvegarde, la plateforme propose le jeu à un tarif très réduit jusqu'au 23 août, soit 2,99 €. Une occasion en or de redécouvrir l'une des aventures les plus marquantes de l'ère PlayStation 2 dans des conditions optimales, sans avoir à bidouiller les fichiers de son ordinateur. 

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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