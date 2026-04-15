Pragmata : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Pragmata en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Ça y est, l'attente touche bientôt à sa fin : Pragmata
est sur le point de se rendre disponible sur PC et sur consoles. Devant arriver au cours de ce mois d'avril 2026, le nouveau jeu de Capcom est très attendu par la communauté. D'ailleurs, et comme toujours, certains joueurs et joueuses comptent se plonger dans l'aventure dès que possible. À ce propos, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de Pragmata en France, sur consoles et PC, tout en vous apportant des détails concernant le prétéléchargement
.
Heure de sortie de Pragma en France sur PC et consoles
Comme vous le savez probablement déjà, Pragmata
sort le 17 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, nous en savons plus au sujet de l'heure de lancement de Pragmata
.
Ainsi, l'heure de sortie de Pragmata sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 est fixée à 00h (heure française), le 17 avril 2026
. En revanche, les joueurs et les joueuses n'étant pas sur consoles vont devoir attendre quelques heures de plus car l'heure de lancement de Pragmata sur PC est programmée à 06h (heure française), le 17 avril de cette année
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux comptant parcourir le titre sur consoles pourront y jouer avec un peu d'avance.
Prétéléchargement de Pragmata en France
Selon les informations partagées par Capcom dans ladite publication sur Twitter/X, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Pragmata sur PC et sur consoles
, si vous avez précommandé le titre. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, mais aussi toutes celles et ceux qui comptent le lancer dès sa sortie.
Quel est le prix de Pragmata ?
Si vous vous interrogez à propos des prix de Pragmata
, sachez que l'édition Standard est vendue à 59,99 € sur le PS Store, Xbox Store, Nintendo eShop et sur Steam. L'édition Deluxe est, quant à elle, affichée à 69,99 € sur les stores précédemment mentionnés. Soulignons également qu'une version démo gratuite de Pragmata est actuellement proposée.
Rendez-vous donc le 17 avril 2026 pour découvrir les aventures de Diana et Hugh narrées dans Pragmata
. Date à laquelle le titre de Capcom se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 39,49 € au lieu de 60 €, soit 34 % de réduction.
- Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)