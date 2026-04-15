Pragmata : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Pragmata en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.

Heure de sortie de Pragma en France sur PC et consoles

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Prétéléchargement de Pragmata en France













Quel est le prix de Pragmata ?

PC Édition Standard → 39,49 € au lieu de 60 €, soit 34 % de réduction. Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Ça y est, l'attente touche bientôt à sa fin :est sur le point de se rendre disponible sur PC et sur consoles. Devant arriver au cours de ce mois d'avril 2026, le nouveau jeu de Capcom est très attendu par la communauté. D'ailleurs, et comme toujours, certains joueurs et joueuses comptent se plonger dans l'aventure dès que possible. À ce propos, sachez que nous vous indiquonsComme vous le savez probablement déjà,sort le 17 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, nous en savons plus au sujet deAinsi,. En revanche, les joueurs et les joueuses n'étant pas sur consoles vont devoir attendre quelques heures de plus car. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux comptant parcourir le titre sur consoles pourront y jouer avec un peu d'avance.Selon les informations partagées par Capcom dans ladite publication sur Twitter/X,, si vous avez précommandé le titre. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, mais aussi toutes celles et ceux qui comptent le lancer dès sa sortie.Si vous vous interrogez à propos des prix de, sachez que l'édition Standard est vendue à 59,99 € sur le PS Store, Xbox Store, Nintendo eShop et sur Steam. L'édition Deluxe est, quant à elle, affichée à 69,99 € sur les stores précédemment mentionnés. Soulignons également qu'une version démo gratuite de Pragmata est actuellement proposée.Rendez-vous donc le 17 avril 2026 pour découvrir les aventures de Diana et Hugh narrées dans. Date à laquelle le titre de Capcom se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :