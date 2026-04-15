Pragmata : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 avril 2026 à 10h32
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Pragmata en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Pragmata : Heure de sortie et prétéléchargement en France
Ça y est, l'attente touche bientôt à sa fin : Pragmata est sur le point de se rendre disponible sur PC et sur consoles. Devant arriver au cours de ce mois d'avril 2026, le nouveau jeu de Capcom est très attendu par la communauté. D'ailleurs, et comme toujours, certains joueurs et joueuses comptent se plonger dans l'aventure dès que possible. À ce propos, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de Pragmata en France, sur consoles et PC, tout en vous apportant des détails concernant le prétéléchargement.

À lire également

Test Pragmata : L'odyssée lunaire de Capcom valait-elle l'attente ?

Test Pragmata : L'odyssée lunaire de Capcom valait-elle l'attente ?

Heure de sortie de Pragma en France sur PC et consoles

pragmata-environnement
Comme vous le savez probablement déjà, Pragmata sort le 17 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, nous en savons plus au sujet de l'heure de lancement de Pragmata.

À lire également

Pragmata : Les configurations PC

Pragmata : Les configurations PC

Ainsi, l'heure de sortie de Pragmata sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 est fixée à 00h (heure française), le 17 avril 2026. En revanche, les joueurs et les joueuses n'étant pas sur consoles vont devoir attendre quelques heures de plus car l'heure de lancement de Pragmata sur PC est programmée à 06h (heure française), le 17 avril de cette année. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux comptant parcourir le titre sur consoles pourront y jouer avec un peu d'avance.

pragmata-heure-sortie-monde-pc-steam

Prétéléchargement de Pragmata en France

Selon les informations partagées par Capcom dans ladite publication sur Twitter/X, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Pragmata sur PC et sur consoles, si vous avez précommandé le titre. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, mais aussi toutes celles et ceux qui comptent le lancer dès sa sortie.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Quel est le prix de Pragmata ?

Si vous vous interrogez à propos des prix de Pragmata, sachez que l'édition Standard est vendue à 59,99 € sur le PS Store, Xbox Store, Nintendo eShop et sur Steam. L'édition Deluxe est, quant à elle, affichée à 69,99 € sur les stores précédemment mentionnés. Soulignons également qu'une version démo gratuite de Pragmata est actuellement proposée.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 17 avril 2026 pour découvrir les aventures de Diana et Hugh narrées dans Pragmata. Date à laquelle le titre de Capcom se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 39,49 € au lieu de 60 €, soit 34 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Capcom a créé une brigade spéciale pour Pragmata
Pragmata 22 juin 2026

Capcom a créé une brigade spéciale pour Pragmata

Pour garantir le succès de Pragmata, Capcom a mis en place une équipe de développement très spéciale. Surnommée la police de Diana, cette brigade exclusivement féminine a eu pour mission stricte d'éviter que la jeune héroïne du jeu ne devienne agaçante ou trop mignonne.
Le succès de Pragmata pousse Capcom à créer de nouvelles licences
Pragmata 10 juin 2026

Le succès de Pragmata pousse Capcom à créer de nouvelles licences

Le succès inattendu de Pragmata a profondément rebattu les cartes chez Capcom. L'éditeur japonais refuse de se reposer uniquement sur ses licences historiques et promet d'investir massivement dans la création de nouvelles franchises originales pour assurer son avenir.
Pragmata : Une suite envisagée pour la nouvelle licence de Capcom ?
Pragmata 29 mai 2026

Pragmata : Une suite envisagée pour la nouvelle licence de Capcom ?

Pragmata s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs jeux de 2026 pour Capcom. Face à un tel succès, la question d'une suite est légitime.

commentaire (0)