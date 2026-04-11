Pragmata : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Pragmata.
Jeu d'action-aventure et de science-fiction, Pragmata
, qui est développé ainsi qu'édité par Capcom, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre ou non. Devant débarquer au cours de ce mois d'avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, Pragmata
se rendra notamment disponible sur PC.
De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Pragmata
.
Configurations PC Pragmata
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Pragmata
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle dite « recommandée ». Les développeurs précisent également que les joueurs et les joueuses doivent avoir 40 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Pragmata
sur PC. Des informations sur les performances ont également été partagées.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Pragmata
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 11 64 bit
|Windows 11 64 bit
|Processeur
| Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 3500
|Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 5500
|Mémoire
| 16 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) ou Radeon RX 5500 XT (8 Go)
|NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Go) ou Radeon RX 6600 (8 Go)
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|40 Go d'espace disque disponible
|40 Go d'espace disque disponible
|Notes supplémentaires
| Préréglage « Performance » : 1080p - 45 FPS
|Préréglage « Équilibré » 1080p - 60 FPS
Rappelons, en guise de conclusion, que Pragmata
débarque le 17 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.
commentaire (0)