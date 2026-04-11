Pragmata : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 avril 2026 à 14h00
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Pragmata.
Pragmata : Les configurations PC
Jeu d'action-aventure et de science-fiction, Pragmata, qui est développé ainsi qu'édité par Capcom, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre ou non. Devant débarquer au cours de ce mois d'avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, Pragmata se rendra notamment disponible sur PC.

De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Pragmata.

Configurations PC Pragmata

pragmata-environnement
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Pragmata, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle dite « recommandée ». Les développeurs précisent également que les joueurs et les joueuses doivent avoir 40 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Pragmata sur PC. Des informations sur les performances ont également été partagées.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Pragmata ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11 64 bit  Windows 11 64 bit
Processeur  Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 5500
Mémoire  16 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) ou Radeon RX 5500 XT (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Go) ou Radeon RX 6600 (8 Go)
DirectX Version 12  Version 12
Stockage requis 40 Go d'espace disque disponible  40 Go d'espace disque disponible
Notes supplémentaires  Préréglage « Performance » : 1080p - 45 FPS Préréglage « Équilibré » 1080p - 60 FPS

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Pragmata débarque le 17 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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