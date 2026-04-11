Pragmata : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Pragmata.

Configurations PC Pragmata

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 64 bit Windows 11 64 bit Processeur Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 5500 Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) ou Radeon RX 5500 XT (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Go) ou Radeon RX 6600 (8 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 40 Go d'espace disque disponible 40 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires Préréglage « Performance » : 1080p - 45 FPS Préréglage « Équilibré » 1080p - 60 FPS

Jeu d'action-aventure et de science-fiction,, qui est développé ainsi qu'édité par Capcom, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre ou non. Devant débarquer au cours de ce mois d'avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu,se rendra notamment disponible sur PC.De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle dite « recommandée ». Les développeurs précisent également que les joueurs et les joueuses doivent avoir 40 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC. Des informations sur les performances ont également été partagées.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 17 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.