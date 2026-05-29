Pragmata : Une suite envisagée pour la nouvelle licence de Capcom ?

Pragmata s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs jeux de 2026 pour Capcom. Face à un tel succès, la question d'une suite est légitime.

Disponible depuis le 17 avril 2026, Pragmata a agréablement surpris les joueurs. En l'espace de 3 jours, le dernier-né de Capcom s'était déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Depuis, de nombreux curieux ont voulu découvrir l'histoire de Hugh et Diana.

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Ces bons résultats pour une nouvelle licence ont rassuré Capcom, mais aujourd'hui, une question revient régulièrement dans les conversations : est-ce qu'une suite est prévue ? Sachant que le jeu a mis plusieurs années à arriver entre les mains des joueurs et que l'éditeur craignait un échec, une telle décision est encore incertaine. Cependant, les développeurs seraient intéressés.

Pas de suite prévue pour le moment, mais l'équipe est emballée par cette idée

Lors d'un récent entretien avec GamesRadar, Yonghee Cho et Naoto Oyama (respectivement directeur et producteur de Pragmata) ont été interrogés sur l'avenir de la franchise. Dans un premier temps, Naoto Oyama a déclaré qu'il se concentrait avant tout sur le fait d'inciter le plus grand nombre de joueurs possible à découvrir le jeu. Mais de l'autre côté, Yonghee Cho est formel en précisant qu'il « adorerait voir une suite ».

Malheureusement, seul Capcom décidera si la franchise mérite un deuxième opus ou non. Les deux hommes ont ajouté que ce souhait de voir Pragmata 2 était simplement le reflet de leurs opinions personnelles. À l'heure actuelle, le projet n'est pas en cours de développement. Néanmoins, les retours positifs des joueurs et les chiffres de vente pourraient faire pencher la balance.

L'avenir de Pragmata entre les mains de Capcom

Capcom attend certainement de voir comment les ventes de Pragmata vont évoluer dans les prochains mois. Mais si le titre est récompensé en fin d'année ou s'il franchit un certain cap, l'éditeur pourrait lancer la production d'une suite. Si vous souhaitez découvrir cette aventure, sachez que Pragmata est disponible sur PC, sur PlayStation 5, sur consoles Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2.