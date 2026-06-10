Le succès de Pragmata pousse Capcom à créer de nouvelles licences

Le succès inattendu de Pragmata a profondément rebattu les cartes chez Capcom. L'éditeur japonais refuse de se reposer uniquement sur ses licences historiques et promet d'investir massivement dans la création de nouvelles franchises originales pour assurer son avenir.

Le triomphe commercial de Pragmata ne se contente pas d'ajouter une corde à l'arc déjà bien fourni de Capcom. Avec plus de deux millions d'exemplaires écoulés en seulement seize jours, ce titre inédit a prouvé que la prise de risque pouvait s'avérer extrêmement lucrative. Face à cet engouement critique et public, l'entreprise japonaise semble avoir tiré les meilleures leçons possibles pour son avenir. Loin de se reposer sur ses lauriers, la firme compte intensifier ses efforts en matière d'innovation.

Une stratégie axée sur les nouvelles licences

Si Resident Evil, Monster Hunter et Street Fighter demeurent les piliers financiers de la société, la direction a officiellement confirmé sa volonté de diversifier son catalogue. Dans son dernier bilan financier, l'entreprise explique que le développement de concepts originaux est désormais au centre de ses préoccupations.

La création de propriétés intellectuelles totalement inédites est une initiative importante qui soutient notre croissance durable, et nous avons l'intention de continuer à la poursuivre.

Cette déclaration marque un tournant rafraîchissant dans une industrie où les grands éditeurs ont souvent tendance à privilégier les suites sécurisantes. Capcom souligne également que l'expertise commerciale et technique accumulée au fil des années a directement profité au lancement de Pragmata.













La synergie entre les générations de développeurs

Pour soutenir cette ambition créative, le studio revoit actuellement sa structure interne. Les investissements dans les ressources humaines se multiplient, avec une attention particulière portée à la formation sur le terrain. L'objectif est de faire émerger les talents de demain en les associant aux vétérans de l'industrie.

Pragmata est un bon exemple de la façon dont les idées fraîches des jeunes recrues, combinées à la collaboration avec des employés expérimentés, ont conduit à des résultats fructueux.

Cette alchimie entre la fougue de la jeunesse et la sagesse des anciens semble être la nouvelle recette magique du développeur nippon, pour nous offrir des expériences originales.

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Quoi qu'il en soit, après avoir sorti Pragmata, mais aussi Resident Evil Requiem et Monster Hunter Stories 3, Capcom s'attend à une fin d'année chargée avec Onimusha: Way of the Sword, sans oublier l'annonce du DLC de Dragon's Dogma 2, et de son portage sur Switch 2.

Pour conclure, rappelons que Pragmata, qui est sorti le 17 avril 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :