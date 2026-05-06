L'histoire bouleversante de ce joueur de Pragmata a fait réagir les créateurs du jeu

L'histoire poignante d'un père de famille américain bouleverse la communauté de Pragmata. En découvrant une ressemblance frappante entre le personnage de Diana et sa fille disparue, il a vécu une expérience thérapeutique inattendue qui a ému les joueurs du monde entier et fait réagir le studio Capcom.

Le 26 avril dernier, un utilisateur de Reddit a partagé une histoire profondément touchante sur le forum dédié à Pragmata, le nouveau jeu de science-fiction de Capcom. Ce père de famille de 55 ans a raconté la perte tragique de sa fille de huit ans, McKenzie, emportée par la maladie en 2009. Il a expliqué à quel point elle ressemblait physiquement et émotionnellement à Diana, la petite fille androïde avec laquelle le protagoniste tisse des liens tout au long de l'aventure. En moins d'une semaine, son témoignage est devenu la publication la plus populaire de l'histoire du subreddit et a atteint les équipes de développement, qui ont réagi avec émotion.

Une connexion inattendue et thérapeutique

Duke, qui anime également une petite chaîne YouTube pour s'occuper durant sa semi-retraite, avoue qu'il ne s'attendait pas à un tel retentissement. Dans son témoignage accordé à GamesRadar, il précise qu'il n'avait plus touché à une manette depuis trente ans. C'est sa fille de neuf ans, Ella, qui l'a convaincu de se lancer dans les jeux vidéo modernes avec Fortnite ou encore Howarts Legacy. Alors que des images de Pragmata apparaissaient sur son écran, Ella a remarqué Diana et a immédiatement souligné la ressemblance avec sa sœur McKenzie, qu'elle ne connaissait qu'à travers des photos familiales.

Ce qui n'était au départ qu'un simple détail est rapidement devenu le cœur émotionnel de la partie de Duke, transformant l'expérience en un véritable moment de partage familial. Pour ce père, le jeu a agi comme une thérapie, permettant de renforcer ses liens avec sa plus jeune fille tout en honorant la mémoire de son aînée.

Je lui ai dit que, d'une certaine manière, nous pourrions redonner vie à sa sœur dans nos cœurs. Cela me rappelle le film L'Oiseau bleu, où les grands-parents prennent vie lorsque les enfants pensent à eux. Je sais que cela peut paraître fou, mais nous avons besoin d'être un peu fous parfois dans le monde dans lequel nous vivons.













Le titre paternel le plus positif de sa génération

Il y a quelques jours, Duke a terminé l'histoire de Pragmata. Il raconte que toute la famille n'a pas pu retenir ses larmes lors de la conclusion de cette aventure. L'implication de chacun s'explique par cette manière inattendue mais bienvenue de se souvenir de McKenzie. La petite fille possédait la même chevelure blonde, les mêmes yeux bleu gris et le même sourire attachant que l'androïde du jeu.

Pragmata est définitivement un jeu de papa plus joyeux que God of War et The Last of Us. Il dégage une ambiance globale plus positive que n'importe quel autre jeu axé sur la paternité auquel j'ai joué ou sur lequel j'ai vu des vidéos.

Duke compare l'évolution de Diana à celle de Pinocchio, saluant le travail d'écriture des équipes de Capcom. Selon lui, le personnage développe des émotions humaines au fil de l'aventure, donnant l'impression de se transformer en une véritable petite fille sous les yeux du joueur.

Cette déclaration d'amour à l'œuvre n'est pas passée inaperçue, puisque le réalisateur Cho Yonghee a personnellement remercié Duke sur les réseaux sociaux. Le père de famille conclut en espérant que son témoignage public pourra apporter du réconfort et aider d'autres personnes ayant traversé la tragédie indicible de perdre un enfant de manière si prématurée.

Pour conclure, rappelons que Pragmata, qui est sorti le 17 avril 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :