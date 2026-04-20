Pragmata franchit déjà le million de copies vendues, et s'offre une magnifique sortie

Après des années de reports et un développement tumultueux, Pragmata crée la surprise. Le nouveau titre de Capcom vient de franchir le cap du million de ventes en 48 heures, s'imposant d'emblée comme l'un des jeux les mieux notés de l'éditeur sur Steam.
Le pari était loin d'être gagné d'avance pour la nouvelle licence de Capcom. Annoncé en grande pompe en juin 2020 pour une sortie initiale prévue en 2022, Pragmata a traversé un développement pour le moins chaotique
. Avec trois reports majeurs qui ont rallongé sa conception de quatre années supplémentaires, beaucoup craignaient que cette aventure spatiale atypique ne finisse par décevoir. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement deux jours de commercialisation, le titre a franchi le cap symbolique du million d'exemplaires vendus à travers le monde
. Un démarrage spectaculaire pour un projet original, d'autant plus qu'il a été principalement porté par une équipe de jeunes développeurs au sein du studio japonais.
1 million en deux jours pour Pragmata
Ce succès fulgurant s'explique en grande partie par une stratégie de communication habile et une démo particulièrement convaincante. Cette version d'essai a généré plus de deux millions de téléchargements et d'ajouts aux listes de souhaits
, prouvant que l'univers singulier du jeu avait su capter l'attention du public. Et les tests ont confirmé ce potentiel, étant donné que le titre a reçu de nombreux retours positifs, avant que les joueurs ne mettent la main dessus. Ces derniers ont également été séduits, étant donné qu'un million de copies a trouvé preneur en l'espace de 48 heures, comme Capcom l'a annoncé
, avec en prime 96 % d'évaluations positives sur Steam, sur près de 10 000 avis.
Ces statistiques placent Pragmata parmi les plus gros succès de Capcom, le propulsant, à l'heure actuelle, juste derrière le récent Resident Evil Requiem, sorti fin février et l'indétrônable Resident Evil 4. Cette performance remarquable confirme que les années d'attente et les multiples reports ont été mis à profit pour peaufiner l'expérience.
Capcom prouve une fois de plus sa capacité à transformer un développement difficile en un véritable triomphe commercial et critique. Reste désormais à savoir si cet engouement massif suffira à convaincre l'éditeur de transformer cette aventure singulière en une franchise durable, avec pourquoi pas une suite qui viendrait perfectionner une formule déjà redoutable.
Pour conclure, rappelons que Pragmata
, qui est sorti le 17 avril 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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