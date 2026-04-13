Test Pragmata : L'odyssée lunaire de Capcom valait-elle l'attente ?

Conclusion

8.5 Pragmata est une réussite qui rappelle les grandes heures de Capcom : un jeu d'action pur, doté d'un système de combat complexe mais gratifiant et d'une ambiance unique. Si l'histoire ne révolutionne pas le genre, l'efficacité de sa boucle de gameplay et la relation entre Hugh et Diana suffisent à porter l'aventure.



C'est un titre qui demande de l'investissement technique, mais qui récompense chaque effort par un sentiment de puissance inégalé. Capcom a pris son temps, mais le résultat est une nouvelle licence solide qui prouve que l'originalité a encore sa place dans le paysage du AAA, et que Capcom est bien un acteur majeur de l'année 2026.

+ La dualité entre Hugh et Diana offre un mélange de tir et de hacking profond qui demande une vraie maîtrise technique.

+ Le hub central est parfaitement intégré et donne une dimension RPG solide qui motive constamment la progression.

+ Le système d'amélioration est extrêmement gratifiant et encourage naturellement à fouiller chaque zone de fond en comble.

+ La station lunaire propose des biomes variés et une direction artistique qui brise avec brio la monotonie habituelle de l'espace.

+ Les combats contre les boss (si nous sommes bien préparés)