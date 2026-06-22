Capcom a créé une brigade spéciale pour Pragmata

Pour garantir le succès de Pragmata, Capcom a mis en place une équipe de développement très spéciale. Surnommée la police de Diana, cette brigade exclusivement féminine a eu pour mission stricte d'éviter que la jeune héroïne du jeu ne devienne agaçante ou trop mignonne.

Le succès retentissant de Pragmata en cette année exceptionnelle pour Capcom ne doit rien au hasard. Cette nouvelle licence originale a su captiver les joueurs du monde entier, notamment grâce à la dynamique fascinante entre ses deux protagonistes principaux. L'histoire suit en effet Hugh et sa jeune compagne androïde, Diana. Leur relation, qui évolue à la manière d'un lien père-fille tout au long de l'aventure, est si centrale qu'elle influence directement les mécaniques de combat. Mais pour atteindre ce niveau de justesse émotionnelle, les équipes de développement ont dû redoubler de vigilance et employer des méthodes de travail pour le moins originales.

Une brigade spéciale au sein du studio

Afin de s'assurer que le personnage de Diana résonne de manière authentique auprès du public, Capcom a pris une décision forte. Les développeurs ont formé un groupe de contrôle interne affectueusement baptisé la « police de Diana ». L'objectif de cette équipe atypique était de veiller scrupuleusement à ce que la jeune fille ne tombe jamais dans les clichés habituels du jeu vidéo. Elle ne devait être ni excessivement mignonne, ni insupportable pour les joueurs qui allaient passer des dizaines d'heures à ses côtés.













Le producteur du jeu, Naoto Oyama, et le réalisateur Cho Yonghee se sont récemment confiés au magazine Game*Spark sur les coulisses de cette création. Cho Yonghee a notamment révélé que cette fameuse brigade de contrôle était intégralement composée de femmes, un choix assumé pour garantir une perspective plus affûtée sur la représentation féminine.

Les femmes sont plus enclines à remarquer la ruse ou la malice des personnages féminins que les hommes, qui pourraient simplement se demander où est la différence. Je pense que tout le personnel de la police de Diana était composé de femmes.

Le défi de la cohérence narrative

Créer un personnage principal mémorable est un processus complexe qui demande des ajustements constants. Naoto Oyama a souligné à quel point il est difficile de maintenir le cap sur la personnalité d'un héros pendant de longues années de développement.

Pendant le développement, définir la personnalité du personnage a été un véritable défi. Une fois le jeu sorti, il y a une compréhension commune parmi les utilisateurs que le personnage est comme ceci, mais pendant la création, les choses évoluent. Même si vous définissez un noyau dur, il y aura toujours des éléments qui s'en écartent.

C'est précisément là que l'intervention de cette équipe de supervision prenait tout son sens. L'ensemble du studio a dû travailler de concert pour corriger la moindre déviation comportementale de l'androïde. Ce travail d'orfèvre a permis de gommer les incohérences et de donner naissance à l'image réaliste et attachante que les joueurs connaissent aujourd'hui.

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En refusant la facilité et en écoutant les retours d'une équipe dédiée, Capcom prouve une fois de plus sa maîtrise dans la construction de personnages profonds et nuancés, assurant à Pragmata une place de choix dans le cœur des amateurs d'action et de science-fiction. Suffisant pour que la communauté espère qu'une suite soit réalisée par Capcom.

Pour conclure, rappelons que Pragmata, qui est sorti le 17 avril 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :