Durée de vie Pragmata : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Pragmata, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Sorti au cours du mois d'avril 2026, Pragmata
invite les joueurs et les joueuses à parcourir les aventures de Diana et d'Hugh. Le titre était, d'ailleurs, plutôt attendu par la communauté. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Pragmata
, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.
Durée de vie de Pragmata
Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Pragmata
dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences.
Combien d'heures pour terminer Pragmata ?
Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Pragmata
, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Capcom. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure avec un peu d'exploration ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.
- Terminer l'histoire de Pragmata en ligne droite → Environ 11-12 heures.
- Terminer l'histoire de Pragmata et un peu d'exploration → Entre 12-14 heures.
- Terminer Pragmata à 100 % → Plus de 16 heures.
Ainsi, la durée de vie de Pragmata
est plutôt correcte et conviendra très certainement à toutes celles et ceux recherchant des aventures vidéoludiques courtes mais intenses. Et si vous souhaitez récupérer tous les trophées/succès du jeu, sachez que nous vous dévoilons la liste complète dans un article dédié.
Pour conclure, rappelons que Pragmata
, qui est sorti le 17 avril 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.
- Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)