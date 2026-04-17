Durée de vie Pragmata : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Pragmata, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Pragmata

Combien d'heures pour terminer Pragmata ?

Terminer l'histoire de Pragmata en ligne droite → Environ 11-12 heures.

→ Environ 11-12 heures. Terminer l'histoire de Pragmata et un peu d'exploration → Entre 12-14 heures.

→ Entre 12-14 heures. Terminer Pragmata à 100 % → Plus de 16 heures.

À lire également Pragmata : La liste complète des trophées et succès

PC Édition Standard → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction. Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.

PS5

Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.



Sorti au cours du mois d'avril 2026,invite les joueurs et les joueuses à parcourir les aventures de Diana et d'Hugh. Le titre était, d'ailleurs, plutôt attendu par la communauté. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandent tout naturellement, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.Comme vous vous en doutez,dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences.Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Capcom. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure avec un peu d'exploration ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.Ainsi,est plutôt correcte et conviendra très certainement à toutes celles et ceux recherchant des aventures vidéoludiques courtes mais intenses. Et si vous souhaitez récupérer tous les trophées/succès du jeu, sachez que nous vous dévoilons la liste complète dans un article dédié.Pour conclure, rappelons que, qui est sorti le 17 avril 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :