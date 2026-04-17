Pragmata : La liste complète des trophées et succès

Pragmata dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le Platine ou 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Pragmata

Intitulé du trophée Description Un lieu sûr Atteindre le Refuge. Bavardages Parler à Diana au Refuge. Bien vu ! Tirer sur un Mini Cabin. Disciple d'Edison Rétablir le courant. C'est pour toi ! Donner une Mémoire Terrestre en cadeau. Un mur ? Où ça ? Trouver un mur holographique. Pas peur des zones rouges Sécuriser une zone rouge. C'est magnifique ! Recevoir un dessin en cadeau. Tu t'échapperas pas ! Battre un Récolteur. Tous ensemble Battre trois ennemis en même temps avec le recycleur de fibres. Un guide parfait Atteindre la tour de liaison. Monsieur Simulation Réussir l'objectif principal d'une simulation d'entraînement. Carton plein ! Terminer une carte à jetons de Cabin. Une autre Pragmata Rencontrer la fillette piégée. Pas mal, non ? C'est terrien. Compléter une série de Mémoires Terrestres. Mémoire fiable Obtenir le code d'arrêt. Le top du top Améliorer une arme avec du lunum pur. Trouvée ! Gagner à cache-cache. Plus de puissance ! Infliger 6 000 dégâts de tir en une seconde. Mission révélée Atteindre la tour centrale. Nouvel éveil Réparer Diana. Des flingues ? Pour quoi faire ? Infliger 3 000 dégâts de hacking en un seul hacking. Entrée en force Battre la Sentinelle. Notre promesse Terminer le jeu, quel que soit le niveau de difficulté. Explorateur du Berceau Atteindre une progression de 100 % dans un secteur. Pro de l'évasion Débloquer toutes les trappes de secours. Une épreuve lunaire Terminer une mission dans un secteur spécial. Nettoyage impeccable Purifier trois ennemis ou plus en même temps. Dos au mur Chasser l'Excavateur lors de votre incursion dans les mines de lunum. Je peux t'emprunter ça ? Utiliser Confusion sur un certain ennemi et emprunter son bouclier. Quand on aime, on ne compte pas Imprimer toutes les armes, nœuds de hacking et capacités dispo avant de finir l'histoire principale. L'homme de la situation Terminer Signal inconnu. Maître des simulations Réussir l'objectif principal de toutes les simulations d'entraînement. Conquérant de la Lune Terminer le jeu en difficulté Lunatique. Chasseur de miniatures Tirer sur tous les mini Cabin.

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PS5

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Disponible depuis le mois d'avril 2026,possède, comme tous les autres jeux, divers. Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le Platine ou bien 100 % du titre de Capcom doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilonsAfin d'empocher le 100 % ou Platine de, qui porte le même nom que le jeu, la communauté doit progresser dans l'histoire, mais aussi effectuer des actions bien précises aux côtés de Diana et Hugh. Mais, sans plus attendre, voiciPour rappel,est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :