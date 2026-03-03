Pokémon Vents et Vagues : Un nouveau type de créature introduit avec la 10e génération ?

La révélation de Pokémon Vents et Vagues captive les dresseurs du monde entier, mais a aussi permis l'émergence de nouvelles rumeurs sur le titre. L'une d'elle suggère qu'un nouveau type serait ajouté dans ces versions.
Quelle que soit sa génération d'origine, chaque Pokémon du Pokédex possède un ou deux types qui déterminent ses forces et ses faiblesses face aux autres créatures. Au total, il existe 18 types différents allant des classiques Plante, Feu et Eau associés aux Starters
à des types plus rares comme les types Fée, Dragon, Poison, Acier ou encore Ténèbres.
À l'exception des types spéciaux activables en combat comme le type Téracristal, le dernier ajout en date remonte à la sixième génération de jeux Pokémon avec l'ajout du type Fée. Cependant, Pokémon Vents et Vagues
va peut-être introduire un 19e élément dans le tableau des forces et des faiblesses. C'est en tout cas ce que suggère un leak partagé sur Reddit.
Des créatures de type Son dans Pokémon Vents et Vagues ?
Sur le subreddit des nouvelles versions à venir de Pokémon, l'utilisateur Ektifson suggère qu'un type Son sera ajouté avec la 10e génération de petits monstres
. Cependant, sa théorie ne repose pas sur une fuite provenant des données de jeu, mais sur deux détails provenant de Pokémon Pokopia
et de la chanteuse virtuelle Hatsune Miku.
Le premier détail est la présence de la forme Chaîne Hi-Fi de Motisma,
disponible pour le moment uniquement dans la simulation de vie Pokémon. Cette variante sonore du Pokémon Plasma serait un premier indice révélateur de cet ajout.
Evidence for sound type?
by u/Ektifson in PokemonWindsWaves
Quant au second, il provient d'une image promotionnelle de Voltage Live, un concert au cours duquel la chanteuse aux cheveux turquoise reprendra les morceaux créés en partenariat avec Pokémon. Pour l'occasion, elle portera une tenue inédite et a déjà été présentée devant tous les autres types de Pokémon. Sa coiffure en forme de notes et cette pose devant les 18 types existants seraient d'autres indices évocateurs
.
Un mystérieux type Graine mentionné lors du leak massif subi par Game Freak
Si cette théorie se confirmait, plusieurs Pokémon très « musicaux » ou utilisant leur cri pour se défendre pourraient gagner le type Son
s'ils sont disponibles dans les versions Vents et Vagues. Cela pourrait notamment être le cas de Pijako, de Meloetta ou encore de Brouhabam.
Cependant, un autre type alimente les conversations sur les forums et les réseaux sociaux. Lors du leak massif survenu fin 2025, des documents internes de Game Freak indiquaient la présence d'un nouveau type de monstre appelé Pokémon Graine.
Les notes précisent que ce type Graine « est rare dans ces contrées, et personne ne l'a jamais vu sous sa forme évoluée. Lorsqu'il se rend sur l'île où réside le Pokémon légendaire principal, il commence à évoluer.
»
Néanmoins, il ne s'agit là que de simples rumeurs. Aucune information officielle n'a encore été communiquée par Game Freak ou par The Pokémon Company sur le sujet. Mais que pensez-vous de l'ajout d'un 19e type dans le monde de Pokémon ? Partagez votre avis sur la question dans l'espace commentaires ci-dessous.
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