Pokémon Vents et Vagues : Une nouvelle créature dévoilée par un leak ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 avril 2026 à 16h00
Depuis la révélation de Pokémon Vents et Vagues, les dresseurs guettent toute nouvelle information sur la 10e génération. Une fuite pourrait donner quelques indices sur l'une des créatures de cette région inédite.
Pokémon Vents et Vagues : Une nouvelle créature dévoilée par un leak ?
Dernière annonce du Pokémon Presents du 27 février 2026, la révélation de Pokémon Vents et Vagues a enchanté des millions de joueurs à travers le monde. Si la découverte d'une nouvelle région est source d'excitation, beaucoup veulent surtout découvrir les créatures qui vont rejoindre le Pokédex.

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Avant la confirmation officielle de la 10e génération, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ont montré d'éventuels designs des starters de cet opus. Depuis, les joueurs ont pu observer pendant quelques secondes Broussatif, Caloulou et Ogéko. Cependant, ils pourraient être rejoints par un nouveau compagnon d'après un certain BallGuy.

Un Pokémon de 10e génération possédant le double type Eau/Vol

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Cet insider n'est pas forcément réputé pour la fiabilité de ses sources. Toutefois, peu avant la révélation des 3 starters de la 10e génération, il avait relayé un message publié sur 4chan qui partageait la description exacte des 3 Pokémon du trailer. S'il peut s'agir d'un simple coup de chance, cet utilisateur est désormais surveillé par les chasseurs d'informations.

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Dans sa dernière publication sur X, BallGuy évoque ainsi un nouveau Pokémon possédant le double type Eau/Vol. Sachant que cette nouvelle aventure prend place dans un archipel paradisiaque, cette combinaison est totalement plausible. De plus, de nombreux Pokémon ayant ce double type existent déjà dans le Pokédex comme Démanta, Goélise, Lacmécygne ou encore Nigosier.

Prendre avec des pincettes toutes les rumeurs concernant Pokémon Vents et Vagues

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Actuellement, l'apparence de ce nouveau Pokémon n'est pas visible dans la publication. L'image utilisée en illustration est tirée du développement des opus Or et Argent, mais elle suggère que la créature en question ressemble à un poisson volant.

Cependant, toutes les fuites et les théories partagées sur Pokémon Vents et Vagues ne doivent pas être considérées comme des informations officielles. Que ce soit avec l'aide de l'intelligence artificielle ou en volant les dessins d'autres créateurs, beaucoup laissent croire que de nombreux Pokémon qui n'en sont pas seront présents dans ce nouvel opus.


La vigilance est donc de mise jusqu'à une nouvelle présentation officielle de Nintendo ou de The Pokémon Company. Rappelons pour conclure que les deux jeux de la 10e génération sortiront en 2027, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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