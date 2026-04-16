Pokémon Vents et Vagues : Une nouvelle créature dévoilée par un leak ?

Depuis la révélation de Pokémon Vents et Vagues, les dresseurs guettent toute nouvelle information sur la 10e génération. Une fuite pourrait donner quelques indices sur l'une des créatures de cette région inédite.

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Un Pokémon de 10e génération possédant le double type Eau/Vol

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Prendre avec des pincettes toutes les rumeurs concernant Pokémon Vents et Vagues

Dernière annonce du Pokémon Presents du 27 février 2026, la révélation dea enchanté des millions de joueurs à travers le monde. Si la découverte d'une nouvelle région est source d'excitation,Avant la confirmation officielle de la 10e génération, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ont montré d'éventuels designs des starters de cet opus. Depuis, les joueurs ont pu observer pendant quelques secondes Broussatif, Caloulou et Ogéko. Cependant, ils pourraient être rejoints par un nouveau compagnon d'après un certain BallGuy.Cet insider n'est pas forcément réputé pour la fiabilité de ses sources. Toutefois, peu avant la révélation des 3 starters de la 10e génération,. S'il peut s'agir d'un simple coup de chance, cet utilisateur est désormais surveillé par les chasseurs d'informations.Dans sa dernière publication sur X, BallGuy évoque ainsiSachant que cette nouvelle aventure prend place dans un archipel paradisiaque,. De plus, de nombreux Pokémon ayant ce double type existent déjà dans le Pokédex comme Démanta, Goélise, Lacmécygne ou encore Nigosier.Actuellement, l'apparence de ce nouveau Pokémon n'est pas visible dans la publication. L'image utilisée en illustration est tirée du développement des opus Or et Argent, maisCependant, toutes les fuites et les théories partagées sur Pokémon Vents et Vagues ne doivent pas être considérées comme des informations officielles. Que ce soit avec l'aide de l'intelligence artificielle ou en volant les dessins d'autres créateurs,La vigilance est donc de mise jusqu'à une nouvelle présentation officielle de Nintendo ou de The Pokémon Company. Rappelons pour conclure que, exclusivement sur Nintendo Switch 2.