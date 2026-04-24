Pokémon Vents et Vagues : La carte de la nouvelle région révélée par un leak ?

Le trailer de Pokémon Vents et Vagues a révélé que l'aventure principale emmènerait les dresseurs dans un archipel tropical. Cependant, aucun détail sur cette nouvelle région n'a été dévoilé. Mais un leak suggère que de nombreuses îles nous attendent.

Prévu pour 2027 sans date plus précise pour le moment, Pokémon Vents et Vagues permettra de découvrir la 10e génération de petits monstres, mais aussi une nouvelle région qui succédera à Alola, Galar ou encore Paldea.

Le premier trailer a révélé que l'aventure se déroulerait dans un archipel aux paysages variés, allant des eaux turquoise d'une lagune à une jungle verdoyante en passant par les abords d'un terrain volcanique. Mais ce sont les seuls détails disponibles à ce jour. Le nom de cette nouvelle région et sa carte n'ont pas été dévoilés.

Un archipel constitué de 17 îles à explorer

Mais le 24 avril 2026, le compte X de Centro Leaks a partagé une carte de ce qui semble être la région visitée dans Pokémon Vents et Vagues. L'insider, spécialisé dans les leaks sur la franchise Pokémon, s'est imposé comme une référence au fil du temps. Il est donc probable que l'archipel présenté soit bien celui présent dans le jeu. Néanmoins, sans une confirmation officielle de la part de Nintendo ou de The Pokémon Company, les détails révélés sont à prendre avec des pincettes.

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Le document suggère que la nouvelle province comporterait 17 îles différentes. Mais il est aussi possible de voir différents types d'océans, des temples légendaires, des arènes et plus encore. Ainsi, la 9e île abriterait l'arène du champion de type Normal, la 16è île comporterait un désert et une mine abandonnée pourrait être visitée sur la 12è île.

Une fuite de Pokémon Vents et Vagues qui n'a pas été officialisée

Si la carte suggère déjà la présence de 7 arènes, le détail qui a le plus frappé les joueurs est la disposition des îles de l'archipel. Certains pensent qu'elle serait directement inspirée par la forme globale de l'Indonésie, tandis que d'autres évoquent une version fragmentée de la province de Paldea.

Cependant, il s'agit de simples spéculations. De plus, certains internautes ont indiqué que la carte serait basée sur des données datant de 2024. Il est donc fort probable que sa forme générale ou que la disposition des différents éléments ait changé depuis. Mais pour le savoir, il faudra certainement attendre le prochain Pokémon Presents.