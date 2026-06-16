Pokémon Vents et Vagues : Une date de sortie déjà évoquée pour le duo de jeux ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 juin 2026 à 15h00
Si Pokémon Vents et Vagues est annoncé pour 2027, aucune date de sortie n'a encore été dévoilée. Mais un célèbre leaker aurait découvert la date à laquelle les dresseurs pourront explorer le nouvel archipel.
Pokémon Vents et Vagues : Une date de sortie déjà évoquée pour le duo de jeux ?

Les dresseurs guettent toute nouvelle liée à Pokémon Vents et Vagues, le prochain duo de jeux de la saga principale. Depuis l'annonce du Pokémon Presents 2026, des leaks ont évoqué la carte de la nouvelle région à explorer ainsi que le possible prix de chaque jeu. Mais une information manque encore à l'appel : la date de sortie. 

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The Pokémon Company n'a donné aucun indice à ce sujet et il faudra attendre un prochain événement pour en savoir plus. Cependant, Centro Leaks aurait découvert l'information tant convoitée et l'a partagée sur son compte X le 14 juin 2026.

Pokémon Vents et Vagues disponibles pour l'automne 2027 ?

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Si Centro Leaks est un compte réputé pour la fiabilité de ses sources, la date indiquée est toujours de l'ordre de la rumeur. Elle est donc à prendre avec des pincettes tant qu'elle n'a pas été officialisée par Nintendo ou par The Pokémon Company. Toutefois, la publication suggère que Pokémon Vents et Vagues arriveraient dans les rayons au cours du mois de septembre 2027. 

Toutefois, Centro Leaks précise qu'il « s'agit du mois cible interne sur lequel travaillent les équipes de développement, sous réserve bien sûr de changements ou de retards ». La date, toujours incertaine, est donc encore susceptible d'évoluer. Néanmoins, le choix de septembre peut surprendre les dresseurs les plus attentifs. 

Un mois légèrement éloigné des lancements habituels de la franchise

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En regardant le calendrier des précédentes sorties, l'automne reste une saison privilégiée pour le lancement des nouvelles générations de jeux Pokémon. Les opus Écarlate et Violet ont été lancés le 18 novembre 2022, les jeux Épée et Bouclier sont disponibles depuis le 15 novembre 2019 et l'aventure Soleil et Lune est arrivée le 18 novembre 2016. 

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Même si septembre est évoqué par Centro Leaks, un lancement en novembre serait plus logique au regard des sorties antérieures. Mais The Pokémon Company peut nous surprendre et préférer une fenêtre de sortie plus tôt afin de mieux préparer les fêtes de fin d'année 2027-2028. Mais pour le savoir, il faut désormais guetter l'annonce officielle. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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