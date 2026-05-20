Le prix de Pokémon Vents et Vagues fuite et il ne va pas plaire à tout le monde

Les internautes ont découvert qu'il était déjà possible de précommander Pokémon Vents et Vagues sur la version allemande d'Amazon. Si la date n'est pas mentionnée, le prix de vente est indiqué et il peut diviser les joueurs.

Prévu pour 2027 sans fenêtre précise pour l'instant, Pokémon Vents et Vagues marquera les débuts de la 10e génération de petits monstres. Le titre, révélé pour la première fois lors du Pokémon Presents 2026, est attendu par de nombreux dresseurs curieux d'explorer ses îles.

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En France, il n'est pas encore possible de précommander l'une de ces deux versions, que ce soit sur le Nintendo eShop, chez les grandes enseignes ou sur Amazon. Mais le géant de la vente en ligne a déjà ouvert ces précommandes dans certains pays européens, notamment en Allemagne.

Pokémon Vents et Vagues proposé à 79,99 euros ?

Comme souvent sur la précommande d'un jeu n'ayant pas encore de date de sortie définitive, la date indiquée est le 31 décembre 2027. Il ne faut donc pas se fier à cet élément car celle-ci sera certainement différente une fois l'annonce faite par The Pokémon Company et Nintendo. En revanche, le prix indiqué pourrait bien être définitif.

Sur les annonces allemandes, les jeux Pokémon Vents et Vagues sont proposés à 79,99 euros. Même si les précommandes viennent d'être ouvertes, la somme indiquée est assez élevée. Bien entendu, un tel prix est devenu normal pour les exclusivités de la Nintendo Switch 2 comme Mario Kart Word, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia.

Pokémon Winds and Waves is now available for pre-order in some regions via Amazon.

The game is priced at $80 physically so we can expect $70 digitally in the eShop.

The listed release date is just a placeholder, so ignore it. pic.twitter.com/g62sRwtQZp — Light (@Light_88_) May 20, 2026

Néanmoins, il reste assez élevé pour une pré-vente, sachant que les grandes enseignes et Amazon ont tendance à proposer un tarif préférentiel en précommande.

Est-ce que le jeu sera proposé au même prix en France ?

Tant que les précommandes ne sont pas ouvertes en France, le prix indiqué peut évoluer. Pokémon Vents et Vagues peut donc être proposé à un tarif plus abordable, avoisinant possiblement 69,99 euros. Rappelons également que le prix proposé concerne uniquement la version physique du jeu. Il peut donc être proposé à tarif réduit en version dématérialisée.

Pour l'heure, ces informations sont à prendre au conditionnel. Enfin, rien n'indique pour l'instant si les versions Vents et Vagues seront sur une carte de jeu ou une carte clé (ne contenant pas les données du jeu).