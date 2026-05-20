Le prix de Pokémon Vents et Vagues fuite et il ne va pas plaire à tout le monde

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 mai 2026 à 14h54
Les internautes ont découvert qu'il était déjà possible de précommander Pokémon Vents et Vagues sur la version allemande d'Amazon. Si la date n'est pas mentionnée, le prix de vente est indiqué et il peut diviser les joueurs.
Le prix de Pokémon Vents et Vagues fuite et il ne va pas plaire à tout le monde

Prévu pour 2027 sans fenêtre précise pour l'instant, Pokémon Vents et Vagues marquera les débuts de la 10e génération de petits monstres. Le titre, révélé pour la première fois lors du Pokémon Presents 2026, est attendu par de nombreux dresseurs curieux d'explorer ses îles. 

À lire également

Pokémon Vents et Vagues officialisé, la claque graphique attendue sur Switch 2

Pokémon Vents et Vagues officialisé, la claque graphique attendue sur Switch 2

En France, il n'est pas encore possible de précommander l'une de ces deux versions, que ce soit sur le Nintendo eShop, chez les grandes enseignes ou sur Amazon. Mais le géant de la vente en ligne a déjà ouvert ces précommandes dans certains pays européens, notamment en Allemagne. 

Pokémon Vents et Vagues proposé à 79,99 euros ? 

pokemon-vents-vagues-leak-carte-une

Comme souvent sur la précommande d'un jeu n'ayant pas encore de date de sortie définitive, la date indiquée est le 31 décembre 2027. Il ne faut donc pas se fier à cet élément car celle-ci sera certainement différente une fois l'annonce faite par The Pokémon Company et Nintendo. En revanche, le prix indiqué pourrait bien être définitif. 

Sur les annonces allemandes, les jeux Pokémon Vents et Vagues sont proposés à 79,99 euros. Même si les précommandes viennent d'être ouvertes, la somme indiquée est assez élevée. Bien entendu, un tel prix est devenu normal pour les exclusivités de la Nintendo Switch 2 comme Mario Kart Word, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia.

Néanmoins, il reste assez élevé pour une pré-vente, sachant que les grandes enseignes et Amazon ont tendance à proposer un tarif préférentiel en précommande. 

Est-ce que le jeu sera proposé au même prix en France ?

vents-vagues-caloulou

Tant que les précommandes ne sont pas ouvertes en France, le prix indiqué peut évoluer. Pokémon Vents et Vagues peut donc être proposé à un tarif plus abordable, avoisinant possiblement 69,99 euros. Rappelons également que le prix proposé concerne uniquement la version physique du jeu. Il peut donc être proposé à tarif réduit en version dématérialisée. 

Pour l'heure, ces informations sont à prendre au conditionnel. Enfin, rien n'indique pour l'instant si les versions Vents et Vagues seront sur une carte de jeu ou une carte clé (ne contenant pas les données du jeu).

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Vents et Vagues pourrait proposer l'un des plus gros Pokédex régionaux
Vents et Vagues 08 juillet 2026

Pokémon Vents et Vagues pourrait proposer l'un des plus gros Pokédex régionaux

Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs circulent sur le contenu de Pokémon Vents et Vagues. Mais l'une d'elle suggère que la nouvelle région nous permettrait de rencontrer plusieurs centaines de créatures inédites.
Pokémon Vents et Vagues : Une date de sortie déjà évoquée pour le duo de jeux ?
Vents et Vagues 16 juin 2026

Pokémon Vents et Vagues : Une date de sortie déjà évoquée pour le duo de jeux ?

Si Pokémon Vents et Vagues est annoncé pour 2027, aucune date de sortie n'a encore été dévoilée. Mais un célèbre leaker aurait découvert la date à laquelle les dresseurs pourront explorer le nouvel archipel.
Pokémon Vents et Vagues : La carte de la nouvelle région révélée par un leak ?
Vents et Vagues 24 avril 2026

Pokémon Vents et Vagues : La carte de la nouvelle région révélée par un leak ?

Le trailer de Pokémon Vents et Vagues a révélé que l'aventure principale emmènerait les dresseurs dans un archipel tropical. Cependant, aucun détail sur cette nouvelle région n'a été dévoilé. Mais un leak suggère que de nombreuses îles nous attendent.

commentaire (0)