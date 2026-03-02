Pokémon Vents et Vagues présente en détail ses Starters et leurs talents

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 mars 2026 à 16h00
Après l'officialisation lors de la présentation du 27 février, Pokémon Vents et Vagues a donné quelques précisions sur les trois partenaires qui pourront vous accompagner lors de l'exploration des îles.
Pokémon Vents et Vagues présente en détail ses Starters et leurs talents
L'annonce qui a conclu le Pokémon Presents du 27 février 2026 a enchanté les dresseurs du monde entier. Après des mois de rumeurs et un leak massif, la 10e génération des célèbres monstres de poche a été officialisée. Même s'il faudra patienter jusqu'en 2027 pour découvrir les jeux Pokémon Vents et Vagues, petits et grands ont pu rencontrer les 3 premiers Pokémon de cette toute nouvelle région. 

Un poussin, un chiot et un gecko prêts à partir à l'aventure à vos côtés

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Dans cette épopée qui sent bon le soleil et le sable chaud, vous pourrez faire vos premiers pas aux côtés de Broussatif, de Caloulou ou d'Ogéko. Mais à l'exception de leurs types (respectivement Plante, Feu et Eau), aucune information supplémentaire n'a été donnée lors de la diffusion du premier trailer. 

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Quelques heures après l'événement, le site officiel du jeu a été mis en ligne. Sur ce dernier, les joueurs peuvent en apprendre un peu plus sur ces 3 compagnons. Ainsi par exemple, il est précisé que Broussatif est un Pokémon Poussin pois plutôt maladroit qui mesure 30 cm pour un poids de 3,5 kg.

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Il possède le talent Engrais qui augmente de 50 % la puissance des attaques de type Plante effectuées par le Pokémon quand il ne lui reste qu'un tiers de ses PV maximum. Ce dernier sera d'ailleurs familier pour les dresseurs confirmés car il est fréquemment rattaché aux starters Plante.

Un talent identique mais adapté aux types des starters de Pokémon Vents et Vagues

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Pour Caloulou, le petit chien qui a fait fondre les internautes, il est un Pokémon Chiot au même titre que Ponchiot, Voltoutou ou Rocabot. Il mesure 40 cm pour un poids de 6,7 kg et il possède le talent Brasier. Ce dernier possède un effet similaire à celui d'Engrais, mais il augmente la puissance des attaques de type Feu

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Quant à Ogéko, le Starter de type Eau, il est aussi petit que Broussatif. Mesurant 30 cm pour un poids moyen de 4,3 kg, le Pokémon Aquagecko possède le talent Torrent, pendant aquatique de Brasier et Engrais. Il est décrit comme étant un compagnon très intelligent qui « lance des perles d'eau qui rebondissent comme des ballons ».

Miniature vidéo

Ces quelques informations donnent un premier aperçu de ces trois partenaires des versions Vents et Vagues. Cependant, les plus impatients veulent découvrir leurs différentes évolutions afin de décider quel sera leur premier compagnon. Mais pour cela, il faudra certainement patienter jusqu'à une prochaine présentation.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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