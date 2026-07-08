Pokémon Vents et Vagues pourrait proposer l'un des plus gros Pokédex régionaux

Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs circulent sur le contenu de Pokémon Vents et Vagues. Mais l'une d'elle suggère que la nouvelle région nous permettrait de rencontrer plusieurs centaines de créatures inédites.

La 10e génération de Pokémon est toujours très mystérieuse. Si la révélation de Pokémon Vents et Vagues a enchanté les joueurs en février dernier, aucune nouvelle information officielle n'a été partagée depuis. Seules les rumeurs et les fuites donnent actuellement quelques espoirs aux dresseurs du monde entier, sans garantie que les détails mentionnés soient vrais.

À lire également Pokémon Vents et Vagues : La carte de la nouvelle région révélée par un leak ?

La dernière rumeur en date a été partagée le 7 juillet 2026 sur X par le compte Centro Leaks. Ce dernier, spécialisé dans tous les leaks concernant la franchise aux petits monstres, avait déjà partagé une possible carte de la nouvelle région en avril dernier. Mais cette fuite, plus massive que la précédente, va donner le vertige aux joueurs si elle est confirmée.

Plus de 300 nouveaux Pokémon à capturer dans les opus Vents et Vagues ?

Dans sa dernière publication, Centro Leaks précise que Pokémon Vents et Vagues pourrait proposer plus de 300 nouveaux Pokémon. Ce chiffre inclurait des Pokémon encore jamais vus mais également de nouvelles variantes régionales, à l'image de ce qui a pu être proposé à Alola, à Galar ou à Paldea. Même si cela ne veut pas dire 300 vrais nouveaux Pokémon, le chiffre reste impressionnant.

🚨Pokémon Winds & Waves - POTENTIAL MASSIVE LEAK



- The games will have the highest amount of new Pokémon ever in a Pokémon game.

- The number that is being talked about is around 300 new Pokémon / forms.

- The new battle mechanic will introduce special weather forms for some… pic.twitter.com/Br4EKu6KIg — Centro LEAKS (@CentroLeaks) July 7, 2026

D'ailleurs, si The Pokémon Company confirme cette information, Pokémon Vents et Vagues deviendra le jeu de la franchise possédant le plus grand Pokédex régional. Mais s'il a « vérifié l'information auprès d'autres sources qui ont également entendu parler d'informations similaires », le compte Centro Leaks recommande de prendre l'information avec des pincettes pour le moment.

La météo au centre d'une nouvelle mécanique ?

La même publication donne d'autres précisions liées aux combats et aux mécaniques de jeu de Pokémon Vents et Vagues, ont une liée à la météo. Ce n'est pas la première fois qu'une telle rumeur est évoquée. Mais Centro Leaks précise ici que celle-ci serait possiblement liée aux nouvelles formes régionales et fonctionnerait sur le même système que les Méga-évolutions ou les Gigamax.

Encore une fois, nous insistons sur le fait qu'il s'agisse de rumeurs et non d'informations officielles. Pour en apprendre plus sur le contenu final du jeu, il faut désormais attendre un nouveau trailer ou un possible Pokémon Presents diffusé avant la fin de l'année 2026.