Pokémon Vents et Vagues pourrait proposer l'un des plus gros Pokédex régionaux

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 juillet 2026 à 11h18
Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs circulent sur le contenu de Pokémon Vents et Vagues. Mais l'une d'elle suggère que la nouvelle région nous permettrait de rencontrer plusieurs centaines de créatures inédites.
Pokémon Vents et Vagues pourrait proposer l'un des plus gros Pokédex régionaux

La 10e génération de Pokémon est toujours très mystérieuse. Si la révélation de Pokémon Vents et Vagues a enchanté les joueurs en février dernier, aucune nouvelle information officielle n'a été partagée depuis. Seules les rumeurs et les fuites donnent actuellement quelques espoirs aux dresseurs du monde entier, sans garantie que les détails mentionnés soient vrais. 

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La dernière rumeur en date a été partagée le 7 juillet 2026 sur X par le compte Centro Leaks. Ce dernier, spécialisé dans tous les leaks concernant la franchise aux petits monstres, avait déjà partagé une possible carte de la nouvelle région en avril dernier. Mais cette fuite, plus massive que la précédente, va donner le vertige aux joueurs si elle est confirmée. 

Plus de 300 nouveaux Pokémon à capturer dans les opus Vents et Vagues ?

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Dans sa dernière publication, Centro Leaks précise que Pokémon Vents et Vagues pourrait proposer plus de 300 nouveaux Pokémon. Ce chiffre inclurait des Pokémon encore jamais vus mais également de nouvelles variantes régionales, à l'image de ce qui a pu être proposé à Alola, à Galar ou à Paldea. Même si cela ne veut pas dire 300 vrais nouveaux Pokémon, le chiffre reste impressionnant. 

D'ailleurs, si The Pokémon Company confirme cette information, Pokémon Vents et Vagues deviendra le jeu de la franchise possédant le plus grand Pokédex régional. Mais s'il a « vérifié l'information auprès d'autres sources qui ont également entendu parler d'informations similaires », le compte Centro Leaks recommande de prendre l'information avec des pincettes pour le moment. 

La météo au centre d'une nouvelle mécanique ?

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La même publication donne d'autres précisions liées aux combats et aux mécaniques de jeu de Pokémon Vents et Vagues, ont une liée à la météo. Ce n'est pas la première fois qu'une telle rumeur est évoquée. Mais Centro Leaks précise ici que celle-ci serait possiblement liée aux nouvelles formes régionales et fonctionnerait sur le même système que les Méga-évolutions ou les Gigamax

Encore une fois, nous insistons sur le fait qu'il s'agisse de rumeurs et non d'informations officielles. Pour en apprendre plus sur le contenu final du jeu, il faut désormais attendre un nouveau trailer ou un possible Pokémon Presents diffusé avant la fin de l'année 2026.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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