Pokémon UNITE : Comment obtenir des Pokémon gratuitement ?

Comment obtenir des Pokémon gratuitement dans Pokémon UNITE ?

Blancoton

Dracaufeu

Flambusard

Pikachu

Ronflex

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans, toutes les créatures jouables ne sont pas débloquées dès le début de la partie. Vous allez devoir le faire au fil du temps, en progressant dans le jeu et en obtenant de l'XP. Nous vous expliquons toutes les étapes à suivreDès vos premières minutes sur, à la fin du tutoriel, vous allez pouvoir choisir votre premier Pokémon parmi une liste de cinq :Ensuite, quelques instants plus tard normalement, une fois le niveau 2 atteint, vous allez débloquer votre deuxième Pokémon, Flagasdoss, celui-ci ne pouvant pas être choisi. Après quelques parties, en atteignant le niveau 5, ce sera au tour de Florizarre de rejoindre vos rangs.Pour la suite, il faut compter sur les bonus de connexion pour récupérer les autres Pokémon, comme Amphinobi, Pyrobut et Feunard. Notez qu'il n'est pas nécessaire de se connecter tous les jours pour récupérer ces bonus, puisque ce ne sont pas des récompenses de connexions consécutives. En outre, Zeraora est offert à tous les joueurs qui lancentavant le 31 août. Grâce à cela, vous allez pouvoir obtenir sept Pokémon sans dépenser la moindre monnaie.Ensuite, vous allez pouvoir profiter des challenges mensuels pour récupérer des Pokémon gratuitement. Sinon, il faudra passer par la caisse, en échangeant vos Coins contre des Pokémon, qui seront de plus en plus nombreux au fil du temps.En attendant, nous rappelons qu'il est possible de consulter une tier list de , afin d'avoir un aperçu des potentielles forces actuelles, bien que pour l'heure, le ressenti est assez personnel, même si quelques créatures se démarquent des autres.