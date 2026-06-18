Pokémon Pocket et le TCG Pokémon vont mettre à l'honneur Méga-Rayquaza

Pour la première fois depuis le lancement de Pokémon Pocket, une extension numérique sortira en même temps qu'une extension du TCG papier. Celle-ci va d'ailleurs être dédiée à l'un des Pokémon légendaires préférés des joueurs.

En règle générale, les nouvelles extensions de Pokémon Pocket sont dévoilées une semaine avant leur arrivée dans l'application. Si elles peuvent s'inspirer de thèmes ou reprendre des cartes déjà vues dans le TCG Pokémon, il n'y a jamais eu de sortie simultanée commune. Mais cela est en passe de changer grâce au maître des cieux.

Ruler of the Skies, l'extension disponible fin juillet dans Pokémon Pocket

Le 18 juin 2026, la chaîne YouTube et le compte X officiel de Pokémon ont mis en ligne une vidéo qui a surpris la communauté. Dès les premières secondes, une silhouette en forme de serpent danse dans le ciel. Beaucoup l'ont deviné : Rayquaza est décidé à se battre. Les marques déposées au Japon pour le TCG Pokémon avaient déjà révélé que le maître du ciel serait à l'honneur en 2026, sans donner de date.

Mais cette vidéo confirme son arrivée prochaine dans sa forme méga-évoluée. Les joueurs japonais profiteront d'un lancement simultané d'une extension papier et d'une autre dans Pokémon Pocket. Ce double lancement est prévu pour le 30 juillet 2026 sur l'archipel nippon.

Le nom du set de Pokémon Pocket est déjà connu : Ruler of the Skies (soit « Maître des cieux » en français même si le nom officiel n'est pas encore connu). Mais les joueurs européens n'auront pas droit au même traitement.

Une arrivée en deux temps en Occident à cause du planning du TCG Pokémon

En France, Ruler of the Skies sera disponible le 29 ou le 30 juillet prochain dans Pokémon Pocket. Il faut attendre l'annonce officielle en français pour le confirmer. Cependant, l'extension du TCG Pokémon axée sur Rayquaza baptisée Delta Reign (potentiellement Règne Delta en français) arrivera bien plus tard dans l'année.

Rappelons que Nuit Noire, l'extension estivale, arrivera dans les rayons le 17 juillet prochain. Elle sera rapidement suivie par le set des 30 ans, prévu pour le 16 septembre prochain. Avec un calendrier déjà bien rempli, la sortie prévue pour le 6 novembre était inévitable pour Delta Reign. Il faudra donc être patient et préparer son portefeuille à cette fin d'année qui sera très chargée !