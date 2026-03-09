LEGO Pokémon : Un set estival révélé par un leak avec une surprise qui ravira les collectionneurs ?

Le 1er mars, LEGO a officiellement lancé les trois premiers sets de la collection Pokémon. Mais d'autres sets seraient prévus en 2026 et un leak suggère que l'un d'eux serait un symbole de la licence contenant des mini-figurines.

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Un set LEGO représentant une Poké Ball prévu pour cet été ?

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Un modèle similaire au ballon de foot contenant des mini-figurines à l'effigie des Pokémon ?

est l'une des plus surveillées de l'année 2026 par les collectionneurs, mais aussi par les scalpeurs. D'ailleurs, quand les précommandes ont été lancées pour les trois premiers sets révélés, celui réunissant Florizarre, Dracaufeu et Tortank est rapidement tombé en rupture de stock.Mais Pikachu, Évoli et les formes finales des starters ne seront pas les seuls à envahir nos magasins en 2026. Si une gamme plus destinée aux enfants et compatible avec la technologie Smart Play est prévue,à en croire un récent leak.L'insider Break Tap a partagé le 4 mars sur son compte Instagram une fuite concernant la deuxième vague de sets Pokémon prévue en 2026. Selon ses sources,Ce dernier serait connu sous la référence 72154 et serait proposé à 260 dollars (possiblement à 250 euros en France). Mais le détail le plus intéressant concernant cette rumeur serait la présence de mini-figurines dans ce set.Particulièrement prisées des collectionneurs, les mini-figurines peuvent être obtenues dans des sets spécifiques ou achetées à l'unité dans des sachets mystère thématiques. Or,lancé lui aussi le 1er mars dernier. En effet, ce dernier peut s'ouvrir pour dévoiler un mini-stade célébrant une remise de trophée.La Poké Ball en LEGO pourrait donc s'ouvrir de la même manière et. De cette manière, le set évoquerait les terrariums déjà proposés en version « boîte mystère » au Japon.Même s'il s'agit d'un leak,dans l'actualité LEGO, dont certains réputés pour la fiabilité de leurs sources.Il est donc possible que cette Poké Ball aussi imposante que le set Pikachu (en nombre de pièces) occupe les amateurs de petites briques cet été en attendant d'autres sorties, notamment celles prévues pour le. Mais il faut attendre une révélation officielle de la marque pour le confirmer.